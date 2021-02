Conceição e il debutto di Chico in Champions: un’altra storia padre e figlio

Sergio Conceição ha concesso la gioia del debutto al figlio Chico, che in Champions regala un altro pezzo di storia fra padre e figlio. Sono tanti i casi, spesso difficili da gestire dagli allenatori.

Sergio Conceição e Chico, un’altra storia fra padre e figlio sbocciata ieri in Champions. L’allenatore del Porto ha regalato la gioia del debutto a Francisco, che ricorderà la gara con la Juventus a lungo. Una emozione immensa per l’ex calciatore dell’Inter ora tecnico dei lusitani, che 4 giorni prima in campionato pianse dopo aver mandato in campo un giocatore con cui condivide un legame particolare. Sotto di 2 reti, Conceição regala la gioia del debutto a Chico, e il Boavista inizia a soffrire la pressione degli avversari. Il Porto accorcia prima le distanze e poi trova il gol del pari. Resta il tempo per tentare l’impresa, solo sfiorata nel derby cittadino.

Chico infatti raccoglie una respinta corta del portiere al minuto numero 88 e scaraventa la palla in rete. E’ una gioia immensa e padre e figlio corrono l’uno incontro all’altro per abbracciarsi. Incontenibile la felicità del tecnico che piange dalla gioia. L’esultanza però è interrotta dalla Var che cancella la rete ma non un momento indelebile per la famiglia Conceição. Ieri il nuovo debutto in Champions League senza sussulti. Una curiosità: Fransisco non è l’unico figlio di Sergio Conceição a militare nel porto. C’è anche Rodrigo, terzino destro della squadra B che potrebbe ben presto rientrare nei piani del tecnico e scendere in campo al Dragão.

Il calcio è però pieno di aneddoti e storie fra padri e figli. Emblematica quella di Stefano Sorrentino. Chiusa la sua parentesi nel calcio che conta, ha deciso di regalarsi la gioia di condividere l’ultima esperienza con una persona a lui cara. Prima dello stop dei campionati, l’ex numero uno del Palermo decise di ripartire dalla Seconda Categoria. Sulla panchina del Cervo, club ligure, c’è Roberto Sorrentino, papà e anche allenatore del portiere che condivide con lui un’avventura speciale.

Football, bloody hell!

Chico Conceicao, 18, made his Porto debut tonight, won a penalty to make it 2-2, and then thought he’d set up a late winner.

Great reaction from his dad and Porto boss Sergio Conceicao.

Alas, the goal was disallowed 😢 #NxGnpic.twitter.com/tSbYCXpVCP

— Tom Maston (@TomMaston) February 13, 2021