L’Inter ha comunicato i nomi dei 5 tesserati positivi al Covid. Seguiranno nuovi controlli per evitare focolai nella squadra e problemi in campionato.

Paura Covid anche in casa Inter. La società ha comunicato la positività di 5 membri del club nerazzurro dopo il giro di tamponi effettuati oggi. Si tratta di Marotta ed Ausilio, ma anche dell’amministratore delegato Antonello e dell’avvocato Capellini. Positivo al test Covid anche un membro dello staff tecnico. Nuovi controlli quindi nel pomeriggio per evitare contagi nel gruppo squadra e problemi in un momento in cui la stagione entra nel vivo. I nerazzurri hanno comunicato che seguiranno tutti i protocolli previsti dalla Lega.

“FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati – comunica che sono risultati positivi al Covid-19: i due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”. Questa è la nota del club che ora dovrà gestire l’emergenza e isolare la squadra. Una notizia che sconvolge i piani di Conte, reduce da un successo nel derby che ha il sapore di Scudetto. Intanto non sono ancora note le condizioni di salute dei membri dell’Inter positivi al Covid.

Inter, Torino e i casi Covid: torna la paura fra i club di Serie A

Il Covid ha colpito l’Inter come comunicato dal club, ma anche la situazione in casa Torino preoccupa. I casi di variante inglese hanno creato scompiglio nel gruppo squadra granata, fermato dall’Asl e probabilmente anche per due partite in campionato. Torna la paura fra i club di Serie A, che si trovano nuovamente a fare i conti con i tamponi positivi e con un calendario che ora potrebbe diventare molto fitto.

Il Torino dovrebbe infatti rimanere fermo per due giornate e rinunciare ai match con il Sassuolo e con la Lazio. In casa Inter invece i casi di Covid costringeranno il club ad effettuare nuovi e immediati giri di tamponi per verificare lo stato di salute della squadra. La notizia che anche un membro dello staff è risultato positivo tiene in ansia Conte, che ora dovrà capire se tutti i giocatori siano negativi e quindi utilizzabili in Serie A. Si attendono anche comunicazioni dall’Asl, per capire se la squadra possa o meno proseguire gli allenamenti e le normali attività prima di aver verificato lo stato di salute dell’intera rosa.

Un blocco in questo momento del campionato potrebbe penalizzare il cammino dell’Inter, che chiaramente dovrà mettere la salute dei propri tesserati al primo posto. Si attendono quindi nuove notizie per scongiurare nuovi contagi.