Calciomercato: De Paul ancora decisivo, l’Udinese non può più trattenerlo

Rodrigo De Paul infiammerà la prossima sessione di calciomercato, e l’Udinese intanto continua a macinare punti grazie all’argentino. Anche oggi un assist nel successo sulla Fiorentina.

Rodrigo De Paul è l’anima di un Udinese trascinata da un gioiello pronto ad infiammare il calciomercato. L’argentino continua a sfornare gol e assist, ed ha messo il suo piede vellutato su 8 delle 26 reti friulane in Serie A. Se gira il numero 10, i bianconeri ottengono risultati. E se il suo problema è sempre stato l’essere discontinuo, questa stagione lo sta consacrando fra i migliori in Italia. Contro la Fiorentina è arrivato un altro assist per Nestorovski, e Gotti ha trovato una vittoria di misura pesante.

Decide ancora De Paul quindi, che trova il modo di rimanere lucido e mettere una palla in mezzo deliziosa per Nestorovski. Milenkovic, altro nome che ricorre spesso nelle trattative di calciomercato, perde di vista la punta dell’Udinese che fa centro. Il suggerimento di De Paul è il guizzo di un calciatore che ha trovato continuità, riuscendo sempre a rimanere con la testa in partita. A 26 anni è pronto al grande salto e lo sta dimostrando in questa stagione. Oltre ad una grande crescita fisica e atletica, ha messo in mostra numeri da top player.

La capacità di fare bene la fase offensiva e quella difensiva lo ha portato a vestire con continuità la maglia dell’Argentina, e l’assalto delle big è già pronto. C’è chi sussurra di una trattativa già chiusa, ma l’asta è pronta. L’Udinese è consapevole che è il momento di farlo partire, e attende le offerte in una sessione futura di calciomercato che si preannuncia bollente.

Calciomercato, De Paul dell’Udinese è l’obiettivo delle big d’Europa

L’Udinese continua a godersi Rodrigo De Paul, ma inizia già a fare la conta delle offerte che arriveranno all’apertura del calciomercato. La sua partenza è ormai quasi scontata, e c’è chi sussurra di un accordo con l’Inter già raggiunto. In attesa di una ufficialità che ancora non c’è, e di un accordo che per molti è saltato solo dopo il veto di Suning, gli altri club non mollano. Un ritorno di fiamma della Juve è possibile, forse necessario nella prossima sessione di calciomercato. Il centrocampo è il reparto che soffre maggiormente, e un elemento in grado di fare bene le due fasi è necessario.

De Paul sta inoltre continuando a mostrare la pericolosità in zona gol all’Udinese, alimentando l’interesse di una Juve che proprio non riesce a segnare con un reparto in difficoltà. C’è da superare la concorrenza dell’Inter, e le difficoltà riscontrate da Ausilio e Marotta potrebbero essere un ostacolo nell’accordo e un assist a Paratici.

Le due italiane però non sono le sole a puntare il centrocampista. La Roma proverà in tutti i modi a restare in corsa, ma in Premier bussano forte all’Udinese. Secondo fonti inglesi, Klopp avrebbe messo l’argentino in cima alla lista per sostituire Wijnaldum, in partenza a fine stagione. Una mossa che spiazza le italiane, sempre intimorite dalle proposte che i Reds riescono a mettere sul piatto. Un dato però è certo. L’Udinese ha scovato un altro gioiello, prelevato per pochi milioni di Euro e adesso al centro dei sogni di calciomercato dei top club. E’ Rodrigo De Paul, il perfetto prototipo di centrocampista moderno.