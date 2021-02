Tottenham, Bale è tornato grande: Mourinho punta su “mister 100 milioni”

Gareth Bale è tornato e i suoi numeri rilanciano il Tottenham. Doppietta al Burnley dopo il gol in Europa League. Mourinho ha un’arma devastante.

Gareth Bale è tornato ad entusiasmare i tifosi del Tottenham, che si godono un gioiello puro. La doppietta al Burnley arriva dopo le due reti in Europa League al Wolfsberger. Un guizzo all’andata e il replay nel match di ritorno, con una media che adesso rilancia le quotazioni di mister “100 milioni”. Lo chiamarono così in Spagna, perché il Real Madrid fu la prima squadra a concludere un trasferimento a tre cifre proprio con il Tottenham. La sua esperienza non fu esaltante, e il soprannome si trasformò ben presto in “Forrest Gump”, facendo infuriare i blancos.

La sua seconda vita agli Spurs però inizia a dare i suoi frutti. Bale è tornato, con numeri straordinari. Mourinho lo ha utilizzato con il contagocce nella prima fase di campionato, e in più occasioni ha invitato la stampa a non giudicare le prove di un calciatore da rigenerare. Lo “Special one” ci è riuscito e ora si gode i frutti di un Bale che è tornato in formato top player. Contro il Burnley il gallese ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Due gol e un assist, per un totale di 4 centri negli ultimi 200 minuti in campo. Una media che lo rilancia e rafforza un Tottenham in corsa per non perdere il treno delle squadre in lizza per l’Europa.

Tottenham, Mourinho punta su Bale: il gallese prova a salvare il tecnico e i tifosi sognano

Bale è tornato, e il Tottenham dipende da lui. Nella corsa all’Europa che conta, che vede i londinesi in netto ritardo, ma anche nell’avventura di Mourinho, ancora in bilico. L’ex tecnico dell’Inter ha scelto di rilanciarlo e i numeri gli danno ragione. Contro il Burnley Bale è tornato decisivo. Gol di rapina per l’1-0 e assist perfetto poco dopo per la rete di Harry Kane. Dopo il gol di Lucas Moura arriva la firma sul 4-0. Azione da manuale degli Spurs che dopo 8 tocchi di prima liberano la corsa del gallese, posizionato sulla corsia di destra. Sterzata fulminea per rientrare sul piede mancino e conclusione chirurgica sul palo lungo.

Una rete che rilancia un calciatore dall’immenso potenziale, forse mai del tutto espresso. La sua doppietta è la terza con la maglia del Tottenham dopo quelle messe a segno nella sua prima esperienza londinese. Un chiaro indizio per Mourinho e per i sostenitori degli Spurs. Bale è tornato, e ora la corsa al successo in Europa League e la risalita in Premier League non sono più un miraggio.