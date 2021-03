Ibrahimovic a Sanremo, l’amore per l’Italia e l’invito di Amadeus: le parole

Zlatan Ibrahimovic sarà ospite al Festival di Sanremo: le sue parole in conferenza stampa e il motivo per il quale ha accettato l’invito di Amadeus.

A poche ore dalla prima serata del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic si è presentato in conferenza stampa assieme ad Amadeus e gli altri ospiti. L’attenzione è tutta rivolta sull’attaccante del Milan, il quale al momento risulta infortunato e salterà il match infrasettimanale contro l’Udinese.

Lo svedese è ospite fisso del concorso musicale più famoso in Italia e ha spiegato ai giornalisti il motivo per il quale ha accettato l’invito del direttore artistico del Festival.

Leggi anche >>> Milan, Ibrahimovic e Calhanoglu out: scoppia la bufera sullo svedese



Ibrahimovic: “A Sanremo per fare record con Amadeus”

L’esito dell’infortunio nella settimana sanremese ha suscitato più di qualche polemica nei confronti di Zlatan. In merito, il centravanti del Milan ha dribblato l’argomento: “Non penso alle critiche. Io sono un professionista, mi devono vedere come esempio – poi ha aggiunto – Il mio obiettivo al Milan è aiutare i compagni“.

Ibrahimovic ha confessato di aver accettato la proposta di Amadeus di partecipare al Festival di Sanremo: “Lui mi ha chiamato perché vuole fare il record di ascolti: ed eccomi qui – scherza, ma non troppo – Partecipo a questa manifestazione perché l’Italia mi ha dato tanto e io voglio ricambiare l’affetto. Mi hanno detto che questa è la cosa più grande che ci sia in questo Paese, perciò ho accettato“.

Ibrahimovic e lo scontro con Lukaku: “Con lui non ho problemi”

Qualche settimana fa, Zlatan e Romelu hanno avuto un diverbio molto acceso durante il derby di Coppa Italia. Lo scontro verbale e fisico ha fatto il giro di tutto il mondo, grazie ai video diffusi sui social. Per giorni si è vociferato che ci sarebbe stata la possibilità di far incontrare al Festival entrambi i calciatori, ma al momento non è confermato. In sala stampa, i giornalisti hanno chiesto come sono i rapporti con Lukaku, e Ibrahimovic ha risposto: “Non ho problemi con lui, sono cose che finiscono in campo. Se vuole venire qui a fare pace? E’ il benvenuto“.

Le cinque serate dello show più importante d’Italia saranno trasmesse in Eurovisione. Ma l’attaccante del Milan non sa se gli amici e i familiari nel suo Paese lo vedranno: “Non so se a Rosengard (quartiere di Malmo dov’è cresciuto Ibra ndr) guarderanno il Festival. Sono sicuro che dopo esser stato qui, in Svezia sapranno cos’è Sanremo“. Zlatan ha aggiunto: “Voglio dimostrare di essere un esempio per i giovani, non solo nel mondo del calcio, ma in tutti gli ambiti. Vorrei rappresentare un’immagine perfetta, che si può ottenere solo se si è sé stessi: questa è la mia filosofia“.