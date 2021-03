Milan fra infortuni e l’offerta per il club: ma chi è Jucov?

La notizia dell’interesse della Wlt di Jucov, e gli infortuni in rosa, rischiano di destabilizzare l’ambiente: e oggi c’è un Verona che tenta il blitz.

La notizia del fondo Wlt, interessato al Milan, rischia di destabilizzare un ambiente che cerca certezze dopo un periodo difficile e una lunga lista di infortuni. Pioli perde infatti anche Theo Hernandez e Tonali, fermati all’ultim’ora da alcuni fastidi. La sfida di Verona rischia quindi di diventare decisiva per i rossoneri, che da capolista, rischiano in meno di un mese di ritrovarsi distanti dalla vetta, e in difficoltà anche in zona Champions.

Le altre corrono, la Juve sembra aver ritrovato condizione e ritmo, mentre Pioli continua a perdere pedine fondamentali per la corsa agli obiettivi. Sono 8 gli illustri assenti oggi contro il Verona. Ad Ibrahimovic, Mandzukic, Rebic, Calhanoglu, Maldini e Bennacer, si aggiungono altri due elementi cardine per il gioco del tecnico rossonero. Spazio quindi a Meitè e Dalot, che non hanno convinto dal loro arrivo a Milano. E intanto la società dovrà gestire la notizia bomba del fondo estero interessato al club. Che rischia di rendere caldo un momento già delicato.

I tifosi rossoneri si chiedono chi è Jucov, l’uomo originario della Moldova che ha manifestato interesse per il club. In attesa di scoprire quali saranno le mosse degli avvocati che sonderanno il terreno, il Milan deve prima superare il Verona, e con 8 assenze pesanti non sarà un compito semplice.

Chi è Jucov? Riuscirà il Milan a ritrovare i 3 punti presentendosi incerottato contro il Verona? Sono queste le due domande che si pongono i tifosi rossoneri, nel momento più caldo della stagione. L’assenza di Ibrahimovic ha lasciato un vuoto, e la sua partecipazione a Sanremo ha causato imbarazzo e polemiche. Allo stop dello svedese si sono aggiunte assenza fondamentali per Pioli, che prova ad isolare la squadra da quanto sta accadendo a livello societario.

Che Elliott abbia fatto un grande lavoro è un dato assodato. La squadra è stata rinforzata, lotta per il primato ed ha basi solide costruite sul mercato, con intelligenza e lungimiranza. La nota che ha svelato ieri l’interesse della Wlt però ha generato curiosità. Ma chi è Alexandr Jucov? E’ un importante uomo d’affari, a capo della World Lab Technologies. Si tratta di un fondo che ha interessi nell’energia rinnovabile, nello sviluppo di nuove tecnologie e nella ricerca scientifica.

Un fondo che fu al centro di una voce che lo voleva interessato a Tik Tok, per cui avrebbe messo sul piatto un asset da 50 milioni di euro, e che ha partecipazioni importanti anche nella mobilità sostenibile e nella logistica. Ecco chi è Alexandr Jucov. Un uomo d’affari che potrebbe entrare nel calcio intavolando una trattativa per il Milan. Intanto Elliott tace, ma già nelle prossime 48 ore potrebbe decidere se ascoltare la proposta in arrivo o rispedire l’interesse al mittente.