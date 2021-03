Napoli, nodo Insigne e le voci su Lozano: De Laurentiis deve fare in fretta

Il Napoli ha due nodi difficili da sciogliere: il rinnovo di Insigne, che non sembra così facile, e le voci su un club interessato a Lozano, rilanciate dalla Spagna.

Lozano e Insigne, due nomi caldissimi su cui il Napoli dovrà costruire il suo futuro, sono al centro dei pensieri di De Laurentiis, che riflette sul rinnovo del capitano e su un’offerta per il messicano che potrebbe arrivare dalla Spagna. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha fatto chiarezza sul nuovo contratto proposto ad Insigne. Una cifra al ribasso di legge nelle colonne del quotidiano, che non farebbe di certo contento Pisacane. Si parla di 2,5 milioni a stagione, che di sicuro spingerebbero il capitano dei partenopei a guardarsi intorno.

I rumors degli ultimi giorni non hanno schiarito le nubi nel rapporto fra l’attaccante di Frattamaggiore e il club. Il rinnovo non è imminente, e il calciatore non vorrebbe chiaramente lasciare i partenopei. Le cifre però danno la dimensione di un legame che non è così solido, e Pisacane ha confermato che tanti club sarebbero interessati ad un affare con il Napoli.

Tutto fermo ad una prima proposta che non soddisfa. Almeno questa è l’ipotesi rilanciata dal Corriere oggi, in un passaggio che potrebbe inasprire i rapporti fra Insigne e un club che in questa fase ha assolutamente bisogno di lui. Intanto dalla Spagna lanciano una clamorosa indiscrezione che riguarda Lozano.

Napoli, Insigne e anche Lozano: clamorosa indiscrezione sull’interesse di un club spagnolo

Non solo Insigne fra i nodi da sciogliere per il Napoli, ma anche Lozano. L’infortunio del messicano è pesato molto nella stagione dei partenopei, che non hanno trovato la continuità garantita dal “chucky”. La sua esperienza in Serie A era finalmente decollata a suon di dribbling e reti, ma lo stop forzato non ha allontanato l’interesse di tanti club che lo hanno ancora nel mirino.

Fichajes.net, sito specializzato sulle notizie di mercato in Spagna, ha ribadito l’interesse dell‘Atletico Madrid, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra importante da proporre al Napoli. Una notizia apparsa anche sul “Mundo deportivo”, che ricolloca Lozano nell’agenda di Diego Simeone. Il Cholo già in passato ha provato più volte a spingere per il suo arrivo ai colchoneros, ma il messicano ha scelto Napoli. Difficile in questa fase chiudere un’operazione di questa portata, ma nelle ultime sessioni di mercato la società madrilena ha dimostrato di non avere problemi a mettere sul piatto offerte convincenti.

Medita quindi il Napoli, diviso fra il nodo contrattuale di Insigne e l’offerta che potrebbe arrivare per Lozano. C’è inoltre da risolvere il nodo esterni di difesa, che dopo lo stop a Ghoulam e l’addio probabile di Hysaj porterà ad un restyling. La prossima sessione di mercato, si preannuncia calda quindi per Giuntoli.