Si muove il mercato della Juve, che cerca un affare con il Manchester United e mette nel mirino le pedine per il centrocampo.

La Juve prepara le mosse future, e tenta un affare con il Manchester United per rinnovare il centrocampo. Una pista calda, che si aggiunge ai discorsi già intavolati con il Sassuolo e il Lione. L’obiettivo numero uno è infatti Aouar, ma piace tanto Locatelli, che sarebbe pronto al salto in bianconero. La missione però è sfoltire e incassare soldi da reinvestire, o puntare sugli scambi. Ramsey è in uscita, Rabiot non ha del tutto convinto e anche Bentancur potrebbe essere sacrificabile per la giusta offerta. La prossima squadra girerà attorno ad Arthur, mentre si valuta la posizione di Fagioli, giovane interessante che potrebbe però essere utilizzato in un eventuale scambio.

Se ne parla con il Sassuolo nell’ambito dell’operazione Locatelli, ma Paratici ha un’altra strategia. La Juve sul mercato vuole due pedine per la mediana, ed ha intavolato molte trattative per evitare di fallire l’obiettivo come nell’ultima campagna acquisti.

L’ultima porta a Joan Jordan Moreno, pupillo di Lopetegui che brilla al Siviglia. Il centrocampista piace per la duttilità e la professionalità, ma ha un valore alto da abbassare solo in caso di qualche contropartita. Un altro nome caldo che si aggiunge ad una lista già pronta per Paratici, che intanto per la Juve tenta anche l’affare con il Manchester United.

Leggi anche: Gol fantasma Portogallo, Ronaldo non ci sta: i tifosi invocano Muntari – VIDEO

Juve, affare in Premier per il centrocampo: Paratici ha un obiettivo chiaro

Occhi puntati sul centrocampo in casa Juve. Il restyling partirà dalle necessità primarie, e in attesa di capire come evolverà la vicenda Ronaldo, il reparto che ha sofferto di più subirà uno scossone. Ramsey è sicuro partente, mentre Rabiot potrebbe essere una pedina di scambio importante. Il Corriere dello Sport conferma le voci in arrivo dall’Inghilterra. Sarebbe nel mirino del Chelsea e potrebbe essere una pedina da muovere per avere Jorginho, ormai in partenza.

Rabiot piace però anche al Manchester United, che vorrebbe elementi nuovi per il centrocampo e potrebbe accettare un affare con i bianconeri. A Paratici è sempre piaciuto Donny van de Beek, che brillò proprio contro i bianconeri in Champions. Fu cercato già in passato dai bianconeri, e anche dalla Roma, ma scelse l’Inghilterra. La sua esperienza però non ha convinto, e la Juve potrebbe giocare la carta De Ligt, amico e compagno di nazionale del calciatore.

Il casting è partito, e la rivoluzione alla Continassa partirà proprio dal centrocampo. I nomi sono caldi e per molti l’esperienza a Torino è finita. Per tanti calciatori invece è in arrivo una chiamata. IL nuovo corso bianconero inizierà proprio dal centrocampo e da una serie di investimenti pronti ad andare in porto.