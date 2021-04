DIRETTA Vicenza Cittadella tv e streaming video: derby regionale

Diretta dell’incontro valido per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B tra Vicenza e Cittadella.

In programma presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza, alle ore 19, l’incontro valido per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B tra Vicenza e Cittadella. Padroni di casa in una posizione apparentemente tranquilla con un margine punti sulla zona play out ma allo stesso tempo potenzialmente lanciati verso quella play off, la classifica di Serie B riesce ad essere spesso particolarmente “corta” e quindi ipotizzare ogni scenario.

Cittadella, invece che da un po’ di giornata occupa stabilmente la sesta posizione in classifica. I padovani ambiscono chiaramente ad un posto nei play off, traguardo, al momento, nettamente a portata di mano. Il derby veneto, insomma, potrebbe riservare non poche sorprese, con due squadre pronte a sfidarsi in un periodo di ottima forma, pronti a centrare gli obiettivi stagionale, e forse puntare anche a qualcosina in più.

DIRETTA Vicenza Cittadella tv e streaming video: le probabili formazioni

La gara non sarà trasmessa in chiaro, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Vicenza Cittadella sarà riservata ai soli abbonati alla piattaforma Dazn, che potranno assistere alla partita collegandosi comodamente da pc, tablet, smartphone o smart tv. Dazn detentore unico dei diritti di trasmissione della competizione calcistica di Serie B, offre insomma molte possibilità ai propri abbonati, in base alle proprie preferenze di fruizione del servizio.

Padroni di casa guidati in panchina da Domenico Di Carlo in campo con un 4-3-3 e : Grandi, Bruscagin, Padella, Valentini, Barlocco; Agazzi, Pontisso, Rigoni; Vandeputte, Lanzafame, Giacomelli. Ospiti guidati in panchina da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 : Kastrati, Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Gargiulo, D’Urso, Baldini, Tsadjou