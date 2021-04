Il rapporto fra Ilicic e Gasperini non è più idilliaco e il Milan prova ad inserirsi avviando i contatti: ci sarebbero già le cifre di un accordo da proporre all’Atalanta.

Ilicic è l’Atalanta, una storia che potrebbe chiudersi a breve. Il calciatore, dopo un’esperienza lunga che lo ha portato ad affermarsi fra i migliori calciatori della Serie A, potrebbe lasciare la Dea a fine anno. I rapporti con Gasperini non sono più idilliaci, e il Milan avrebbe avviato i contatti con il procuratore per tentare di affondare il colpo. Pioli avrebbe in rosa un elemento dal talento sconfinato, ma dal carattere difficile. Con Ibrahimovic potrebbe formare però una coppia dal potenziale di gol altissimo, e Maldini è convinto di poter anticipare la concorrenza.

Il rossoneri hanno un piano, e non vogliono investire una cifra folle per un calciatore di 33 anni. Quella al Milan potrebbe essere l’occasione che Ilicic attende da una carriera, e il club avrebbe avviato i contatti con il procuratore e ragionato sulle cifre, forte della volontà del trequartista di cambiare aria per tentare di alzare qualche trofeo.

Lo ha svelato Gianluca Di Marzio, che in serata su Sky Sport ha raccontato i dettagli di un affare difficile ma già avviato. C’è un piano per portare lo sloveno in rossonero, e il club meneghino potrebbe a breve inviare la sua proposta all’Atalanta.

Ilicic, il Milan avvia i contatti ed ha già pronte le cifre da offrire all’Atalanta

C’è aria di crisi fra Ilicic e l’Atalanta, e il rinnovamento fortemente voluto da Gasperini potrebbe mettere alla porta lo sloveno, così come accaduto già con Gomez. La notizia rimbalza con forza, e i rapporti fra alti e bassi del calciatore con il tecnico, potrebbero essere l’ultimo capitolo di una grande storia d’amore. La Dea ha coccolato il trequartista nei momenti più delicati in nerazzurro, ma le sirene del mercato sono tante, e risuonano con forza.

Il Milan ha fiutato l’affare ma ha anche calcolato una concorrenza ampia. Ci sarebbe anche l’Inter infatti sulle tracce dello sloveno, e ai rossoneri sarà utile giocare d’anticipo. Di Marzio ha infatti svelato su Sky che sarebbero stati avviati i contatti fra il Milan e Ilicic, svelando anche le cifre della possibile offerta. Maldini vorrebbe tentare un colpo simile a quello che il Siviglia ha messo in piedi per Gomez. Pagare un indennizzo all’Atalanta per un calciatore che a 33 anni avrebbe l’ultima occasione per vincere, e chiudere la trattativa senza investire troppo.

Il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 7 milioni di euro, e non avrebbe intenzione di rilanciare. Prendere o lasciare, chiudendo i ponti in caso di una valutazione più alta da parte dell’Atalanta. Percassi però ha messo davanti a tutto e tutti l’operato del tecnico, e potrebbe “accontentarsi” per reinvestire le somme sul mercato e rafforzare la Dea. La pista si scalda, e la voglia del Milan di bruciare la concorrenza potrebbe accelerare l’affare.