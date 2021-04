Juventus, Dybala e quell’indizio social di mercato: è mistero

La Juventus e Dybala non hanno ancora discusso il rinnovo: arriva però un indizio di mercato che alimenta le speranze dei tifosi.

Continua la telenovela per il rinnovo fra Dybala e la Juventus, e si arricchisce di un nuovo indizio di mercato. La situazione ha ancora contorni poco chiari, che potrebbero essere strettamente legati a Cristiano Ronaldo. Cr7 comunicherà le sue intenzioni al club, che non vuole correre il rischio di perdere sia il portoghese che la Joya. L’impressione però è che uno dei due partirà di sicuro, e si allarga il dibattito su chi possa essere più essenziale nel nuovo corso bianconero.

Lo stallo preoccupa e Paratici deve fare in fretta. I rumors in arrivo dalla Continassa raccontano della volontà di provare ad avvicinare le richieste di Dybala, che sul mercato ha molte offerte ma anche una valutazione nettamente in ribasso dopo l’ultima stagione alla Juventus. A questo punto Ronaldo potrebbe essere sacrificato, e le notizie di uno scambio di mercato possibile con il Psg per avere Icardi o Kean, e di sondaggi in arrivo da altri club, potrebbero certificare la permanenza di Dybala a Torino.

Nulla però è stato ancora messo nero su bianco, e il contratto in scadenza impone una svolta, che potrebbe essere prossima. Il calciatore ha infatti regalato ai fan un’immagine che potrebbe essere un indizio importante in merito al capitolo rinnovo.

Dybala e quell’indizio che alimenta le speranze della Juventus: la foto scatena i tifosi

In attesa del mercato, e di comunicazioni certe su un incontro fra l’agente e la Juventus, Dybala lancia messaggi sui social. La firma immediata sul rinnovo non trova al momento riscontri, e non ci sono in programma appuntamenti in merito. L’indizio che la Joya lancia sui social però alimenta le speranze dei tifosi, ed è di certo l’ennesima dichiarazione d’amore alla Juventus. Il calciatore argentino ha infatti postato una immagine che non lascia dubbi su quella che potrebbe essere la sua volontà per la prossima stagione.

Sul suo profilo Instagram ha infatti sostituito la vecchia immagine, inserendo una foto in cui è ritratto con la numero 10 rosa, ma della Juventus, e la fascia da capitano sul braccio sinistro. Un indizio chiaro della volontà di provare a trovare l’accordo con il club, che ha scatenato i tifosi bianconeri, affezionati ad un calciatore sfortunato in questa stagione, ma tornato al gol festeggiato con rabbia. Potrebbe essere proprio Paulo Dybala il vero rinforzo di mercato per la Juventus nella prossima stagione. E le voci su Icardi ed Aguero, sono indicazioni sull’intenzione di puntare su un reparto tutto argentino, per rilanciare i bianconeri dopo un’annata altalenante.