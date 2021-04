Cagliari, super rimonta col Parma: decide Cerri nel recupero

Cagliari-Parma decisa nel finale da una rimonta incredibile. Nel recupero Pereiro segna un gol strepitoso e Cerri di rabbia tiene vivo il discorso salvezza. E’ il 4-3 e Semplici le indovina tutte.

Il Cagliari è vivo, grazie ad una rimonta che condanna il Parma. Un miracolo sportivo degli uomini di Semplici, in partita fino all’ultimo minuto nel 4-3 finale. Eppure i ducali non hanno demeritato per 90 minuti. Dopo il vantaggio di Pezzella e il raddoppio firmato dall’indomabile Kucka, Pavoletti ha dato speranza ai sardi con l’ennesimo gol di testa. Da quando è in Serie A, il centravanti ne ha realizzati 28 sfruttando al sua caratteristica migliore, ed è secondo solo a Cristiano Ronaldo e Lewandowski in Europa.

Al rientro dagli spogliatoi il Cagliari torna a spingere cercando la rimonta, ma nel momento migliore incassa la rete di Man, che fa tutto da solo e conferma di essere un talento su cui puntare. Una conclusione chirurgica che sembra sancire il successo e il sorpasso sui rossoblu in classifica. Match chiuso? Tutt’altro, perché Marin lo riapre di rabbia, mentre Semplici rischia tutto e indovina tutte le mosse.

Cagliari, l’incredibile rimonta condanna il Parma: i sardi ci credono

L’immagine che racchiude il match è una sola. Sul 3-2 a pochi minuti dal termine della partita, Semplici poggia il braccio su un suo collaboratore, e con calma dialoga con lui. E’ il momento in cui avrà ideato ai cambi, tutti indovinati. I sardi, trascinati da un Nainggolan in versione top player, iniziano il forcing finale, deciso da una meraviglia di Pereiro. Il fantasista, mai centrale nel progetto del Cagliari, addomestica un pallone, crea lo spazio e disegna una parabola di sinistro sotto l’incrocio. E’ la rete della speranza. Il 3-3 che a conti fatti però non accontenta nessuno. E soprattutto non serve ad avvicinare la zona salvezza.

Il Cagliari però ci crede di più, e dopo aver azzeccato la mossa Pereiro, Semplici raccoglie anche la gioia del gol di Cerri. Il gigante, che sul mercato di gennaio è stato ad un passo dalla cessione, va a raccogliere di testa la palla della rimonta, che tiene vive le speranze del Cagliari e manda all’inferno il Parma. Potrebbe essere l’uomo salvezza Cerri, ma il suo gol è solo l’ultimo urlo di una squadra che ci ha creduto fino alla fine. Torino e Fiorentina sono avvisate. Il cuore sardo non smette di crederci, e fino alla fine proverà a regalare ai tifosi una salvezza difficile. Con questo spirito però, non c’è nulla di scontato, e la lotta per la permanenza in Serie A è un capitolo ancora aperto.