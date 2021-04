Calciomercato Roma, Vlahovic è il primo della lista: ci sarebbe stato un incontro fra l’agente e i giallorossi. I dettagli.

Vlahovic è il sogno della Roma, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri per sostituire Dzeko. I giallorossi vogliono puntare sui giovani, e sarebbero in pole per un calciatore da record. Alla Fiorentina il serbo si affermato a suon di gol. Dopo Haaland e l’under 21 più prolifico in Europa, e i gigliati non trovavano un bomber da 16 reti dal 2013, stagione in cui Giuseppe Rossi fece battere il cuore viola. La sua valutazione però resta ancora accessibile, o comunque raggiungibile tramite qualche scambio.

Ecco perché la Roma si sarebbe mossa in anticipo sul calciomercato e avrebbe ottenuto un incontro con l’agente di Vlahovic. Una chiacchierata informale per sondare il terreno e capire i margini di trattativa e la volontà del serbo, che sembra destinato ad un futuro brillante.

Ilromanista.eu ha raccontato i dettagli e i segreti di un sondaggio che i giallorossi avrebbero fatto per Vlahovic nell’incontro del 16 aprile. Il luogo è stato Trigoria, e il contenuto avrebbe aperto la strada ad un passaggio chiacchierato, ma sempre più probabile.

Vlahovic e l’incontro con la Roma: si infiamma il calciomercato giallorosso

Ilromanista, testata vicinissima alla Roma, ha esposto i dettagli dell’incontro del 16 aprile fra i capitolini e l’agente di Vlahovic, che apre ufficialmente il calciomercato giallorosso. Tiago Pinto lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri, convinto di poter prendere l’attaccante del futuro. Darko Kristic, che cura gli interessi dell’attaccante, avrebbe esposto i passaggi che l’entourage è pronto a compiere con la Fiorentina. Vlahovic potrebbe rinnovare, riconoscendo al club la gratitudine per averlo lanciato in Serie A.

Poi partirebbe l’asta, che coinvolge oltre al Milan il Borussia Dortmund, sempre attento ai giovani e deciso a compiere un’operazione simile a quella che portò in Germania Haaland. Se dovessero inserirsi con forza i tedeschi, Pinto avrebbe un problema. Kristic avrebbe infatti comunicato che Vlahovic potrebbe lasciare Firenze, anche senza troppa fretta, e che gradirebbe tutte le destinazioni proposte scegliendo la squadra che con più decisione sarebbe pronta ad accontentarlo.

E’ questo il motivo per cui la Roma sta valutando le mosse di calciomercato e avrebbe sondato il terreno nell’incontro con gli agenti di Vlahovic. C’è da fare in fretta, perché il rinnovo con la Fiorentina potrebbe essere più di una opzione, e vista la concorrenza e le prestazioni dell’attaccante, i 40 milioni richiesti potrebbero non bastare più.