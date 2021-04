Liverpool, super gol di Salah: è record con i Reds – VIDEO

Incredibile record di Salah, che con il super gol al Newcastle raggiunge un primato assoluto con la maglia del Liverpool.

Il Liverpool sorride solo per Mohamed Salah, l’uomo dei record, dei gol pesanti e bellissimi. Contro il Newcastle l’ex Roma e Fiorentina ha portato in vantaggio i Reds, poi raggiunti all’ultimo secondo del match. Il pareggio di Willock rischia di condizionare il percorso di Klopp, che al momento è fuori dall’Europa, ma il tecnico è consapevole di poter contare su Salah, che oggi ha trovato un record incredibile con la maglia del Liverpool.

L’egiziano nel primo tempo ha raccolto un campanile alzato dalla difesa avversaria e con uno stop al volo si è girato e di prima intenzione ha battuto il portiere avversario. Una prodezza incredibile, l’ennesima, che lo avvicina a quota 100 reti in Premier League in 4 stagioni. Salah oggi festeggia però un altro record al Liverpool e il suo gol lo porta direttamente nella leggenda dei Reds.

Salah, gol e record con il Liverpool: e intanto si muovono i top club europei

Il gol al Newcastle fa di Salah il primo calciatore del Liverpool ad aver segnato 20 reti in almeno tre stagioni in Premier League. Ben 32 nella al suo arrivo dopo l’addio alla Roma. Poi ancora 22 al secondo anno, quello in cui ha vinto la Champions, con un gol in finale al Wanda Metropolitano nel 2-0 al Tottenham. L’anno scorso ha messo insieme 19 centri in Premier, e contro il Newcastle, in questa stagione, ha già raggiunto quota 20.

Sono 93 le reti complessive in Premier con la maglia dei Reds, e l’egiziano ha 5 partite per toccare quota 100 e provare a regalare alla Kop una qualificazione in Champions. Poi sarà il momento di riflettere. In Inghilterra sussurrano che l’esperienza dell’ex Chelsea potrebbe essere giunta al capolinea, e le offerte non mancano. Salah di recente ha dichiarato che non gli dispiacerebbe un futuro nella Liga, e il suo nome è nella lista di Zidane e Florentino Perez, che potrebbero affondare il colpo. In Italia piace molto alla Juventus, ma la valutazione è proibitiva.