Vlahovic, cucchiaio e record contro la Juve: Rabiot nel mirino – VIDEO

Ancora un gol per Vlahovic che raggiunge un altro traguardo con il cucchiaio alla Juventus: quante critiche per Rabiot. L’attaccante: “Che pazzia”.

Sono 17 i centri in Serie A per Dusan Vlahovic. L’ultimo under 22 a riuscirci in Serie A fu Mirko Vucinic, che con il Lecce nella stagione 2004-05 diventò l’idolo di una squadra poi accerchiata sul mercato per il calciatore. Il serbo della Fiorentina lo ha raggiunto con un calcio di rigore di grande qualità, che evidenzia nuovamente i limiti della Juventus. Un calcio di rigore, quello di Vlahovic, trasformato con uno splendido “cucchiaio”, dopo l’ennesima distrazione di Rabiot.

non so se odio di più ramsey o rabiot — martina (@cadiamofelici) April 25, 2021

Il francese ha infatti colpito di mano un campanile, e dopo il consulto Var, Massa ha assegnato il penalty ai viola. Ci ha pensato Vlahovic a trasformarlo con un pizzico di incoscienza che testimonia il grande momento dell’attaccante. In una settimana in cui le voci di mercato si sono concentrare sul gioiello di Commisso, il cucchiaio di Vlahovic è l’ennesima dimostrazione che il serbo ha numeri importanti. Tecnicamente, e anche nel suo score con i viola.

Il cucchiaio di Vlahovic e l’errore di Rabiot: tifosi scatenati

Errore clamoroso quello di Rabiot, che torna nel mirino dei sostenitori bianconeri. Il suo tocco di mano è sembrato ingenuo per un centrocampista di grande esperienza, che è uno degli elementi più in discussione nella rosa di Andrea Pirlo. Vlahovic ha trasformato il rigore con un cucchiaio di grande qualità dopo l’errore di Rabiot, che diventa obiettivo sensibile dei tifosi sui social.

L’attaccante della Fiorentina diventa invece la risposta della Serie A ad Erling Haaland. La punta viola, è dietro solo al gigante del Borussia per gol segnati nella classifica dei migliori giovani in Europa. Un dato che alimenta le voci di calciomercato e darà via all’asta estiva e ai contatti con Commisso.

#FiorentinaJuve

Ma la butto lì.

Comprare #vlahovic la prossima stagione per l'attacco?

Attaccante completo. — Filippo Colombi Manzi (@ColombiManzi) April 25, 2021

Adrien Rabiot est responsable du naufrage — Le B 🇸🇳 (@babsey_houdini) April 25, 2021

“Mi è venuto un momento di ispirazione e ho fatto il cucchiaio – ha detto Vlahovic a fine primo tempo ai microfoni di Sky – ed ho esultato in quel modo perché ho fatto una pazzia”. Un dato che testimonia quanto sia grande la personalità del calciatore, che adesso vogliono proprio tutti.