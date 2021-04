I tifosi della Roma a Trigoria per sostenere la squadra in partenza per Manchester. L’Europa League resta il principale obiettivo.

Centinaia di tifosi della Roma, si sono radunati all’esterno del centro sportivo di Trigoria, dove la squadra era in partenza per Manchester in vista della gara d’andata delle semifinali d’Europa League. La squadra, sostenuta a più riprese dai tifosi a ricordare che loro sono vicini ai ragazzi anche se lontani, ha ben gradito il gesto dei propri sostenitori. Molti, infatti i calciatori rimasti a guadare lo spettacolo dei cori e delle bandiere all’esterno del centro d’allenamenti.

Manchester United Roma, per il sogno europeo. La Roma, spinta dal calore dei propri tifosi, vola in Inghilterra consapevole che quell’affetto, mostrato oggi a Trigoria dai propri sostenitori, accompagnerà la squadra in campo, nel sogno che porta dritto alla finale della competizione. La squadra, da sostenere sempre e comunque, questa la missione di una rappresentanza del tifo giallorosso, in un momento tanto delicato della stagione.

La Roma vola a Manchester: Trigoria di tinge di giallorosso con i suoi tifosi per il sogno europeo

In casa giallorossa, oltre alla festa dei tifosi a Trigoria, per sostenere la squadra in partenza per Manchester, tiene banco la questione allenatore, con il tecnico Fonseca sempre più destinato a lasciare Roma, indipendentemente dai risultati ottenuti. La vittoria dell’Europa League, quindi, non rappresenterebbe per l’allenatore portoghese l’occasione per la riconferma. In pole position, da molto tempo ormai, per la panchina giallorossa, c’è Maurizio Sarri.

Il tecnico ex Napoli e Juventus, sarebbe infatti stato identificato come primo nome in cima alla lista dei candidati per la panchina giallorossa. I contatti sarebbero già serrati, ed il mister avrebbe dato il suo gradimento all’operazione. Oggi però, l’obiettivo dichiarato è la finale di Europa League, lo sanno i tifosi accorsi a Trigoria e lo sa la squadra. Vietato sbagliare giovedi, con un sogno che potrebbe tramutarsi in meravigliosa realtà.