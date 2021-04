Gattuso alla Fiorentina senza coppe? A Napoli intanto Adl cerca l’accordo

Gattuso parla con il Napoli in vista di un nuovo accordo. Intanto si intensificano le vocidi un passaggio del tecnico alla Fiorentina.

Le ultime entusiasmanti prestazioni del Napoli in campionato, con il quarto posto agganciato grazie all’ultimo successo ottenuto in trasferta contro il Torino, hanno, di fatto rovesciato una situazione che sembrava ormai sancita, scritta, irreversibile. Gattuso potrebbe restare, ed anzi, secondo il quotidiano partenopeo “Il Mattino”, ci sarebbero margini per trovare un accordo con Adl in vista di un eventuale rinnovo di contratto.

Gattuso, secondo le ultime indiscrezioni di mercato sembrava avesse trovato già un accordo di massima con la Fiorentina, società che però non gli consentirebbe di disputare in ogni caso le coppe europee la prossima stagione. Il Napoli e Adl, invece, sarebbero pronti a proporre al tecnico ex Milan un rinnovo di contratto, chiaramente dopo essersi confrontati ed aver analizzato ogni aspetto di un’eventuale nuova intesa. I tifosi intanto, attendono.

Leggi anche >>> Tra il Napoli e Gattuso ci si mette Mendes: si tratta il rinnovo?

Leggi anche >>> Calciomercato Napoli, Hysaj in bilico: piace in Italia e all’estero

Gattuso alla Fiorentina senza coppe? L’accordo con il Napoli e Adl cambierebbe ogni cosa

Questo è il Napoli di Rino Gattuso, questa è la squadra che il tecnico campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha forgiato a sua immagine e somiglianza, e che con il ritorno dei calciatori più importanti, fuori per infortuni vari nei mesi scorsi, è tornata a vincere, divertire e convincere. Adl questo l’ha capito, i tifosi oggi sono con Gattuso e spingono per tentare un nuovo approccio, trovare un accordo, per allontanare Rino dalla Fiorentina.

La Fiorentina può attendere, insomma. Rino Gattuso e il Napoli rappresentano una storia non ancora conclusa, c’è una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare e poi da affrontare insieme, nel caso, il prossimo anno. I tifosi lo sanno, lo hanno capito, e forse lo ha capito anche Adl, che ora, pare cerchi un accordo con il tecnico ex Pisa. Di tempo ce n’è ancora, e quello che succederà potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa.