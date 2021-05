Milan tra Donnarumma e Calhanoglu: le mosse della società

Il Milan tra i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu è al punto ormai decisivo della stagione. La Champions obiettivo principale.

La situazione in casa rossonera è abbastanza chiara, i tifosi chiedono certezze ai calciatori. I calciatori stessi sono concentrati per raggiungere un obiettivo che soltanto pochi mesi fa sembrava cosa fatta e che invece oggi rischia di diventare un vero e proprio incubo, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In mezzo, le questioni legate ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. I tifosi del Milan, in merito, chiedono chiarezza.

Donnarumma e Calhanoglu sono due tra i migliori profili presenti attualmente nella rosa dle Milan. Due profili sui quali si può costruire il futuro della società rossonera. I tifosi, in tal senso, sono estremamente preoccupati, perchè portati a pensare che le strade tra il club ed i due calciatori si divideranno la prossima stagione. Peggio ancora, per i tifosi, la possibilità che il portiere della nazionale e dei rossoneri possa accasarsi alla Juventus. Per loro un vero e proprio incubo.

Milan tra Donnarumma e Calhanoglu: per i rossoneri è il punto cruciale della stagione

Tutto si giocherà nelle prossime settimane per il Milan di Stefano Pioli. Lo scontro diretto con la Juventus, per u posto in Champions League, l’incertezza che in queste ultime settimane monta sovrana, i tifosi che hanno chiesto un chiarimento rispetto alle posizioni di Donnarumma e Calhanoglu sulla questione rinnovo e la posizione dei due calciatori proprio in merito al proprio futuro a Milano. Tutto molto vicino, tutto molto pressante per i rossoneri.

Il rinnovo del contratto di Donnarumma e Calhanoglu terrà impegnata la società per le prossime settimane, perchè da li che partirà la pianificazione per la prossima stagione. Il Milan ripartirà da Ibrahimovic, questo è certo, ma non si sa bene da chi altri. La situzione, al momento è sospesa, forse incerta anche considerata la situazione in campionato. I tifosi, però, chiedono certezze, ed è il momento questo, per la società, di essere rassicuranti.