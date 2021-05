Fiorentina Gattuso la pista si raffredda: tutto dipende dal Napoli

Rino Gattuso tra Napoli e Fiorentina. Il tecnico ex Milan potrebbe approdare ai viola ma i rumors parlano anche di accordo con gli azzurri.

Da mesi ormai gli osservatori del contesto calcistico sono certi che Rino Gattuso non rinnoverà il proprio contratto con il Napoli. I motivi sono da ricercare nelle frizioni di inizio anno con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime settimane, però, qualcuno ha ipotizzato una schiarita, figlia forse degli ottimi risultati prodotti dalla squadre nelle ultime gare di campionato. E la Fiorentina che aveva messo gli occhi su Gattuso?

In quel caso, stando a quanto circola negli ambienti calcistici, pare che il dialogo tra Gattuso e la Fiorentina, potenziale dialogo, sia già stato vittima di un improvvisa e brusca frenata. I motivi potrebbero essere legati anche ad un improvviso ed inaspettato riavvicinamento tra il Napoli ed il tecnico ex Milan. A questo punto i viola potrebbero guardare altrove, e cercare tra la rosa di allenatori sfogliata proprio dal patron azzurro AdL.

Leggi anche >>> Il Napoli crolla nel finale, Cagliari come il Sassuolo, Hysaj come Manolas

Leggi anche >>> Le versioni tattiche del Napoli di Gattuso: Ruiz in dubbio per Torino

Fiorentina Gattuso la pista si raffredda: due nomi accostati alla panchina del Napoli per i viola

La panchina della Fiorentina, considerato il raffreddamento della pista Gattuso, potrebbe essere affidata, almeno stando ai nomi dei candidati, ad altri tecnici, accostati in precedenza alla panchina del Napoli. Parliamo di Juric del Verona e De Zerbi del Sassuolo. Al momento, però, non arrivano conferme in merito, anzi, pare che i due tecnici abbiano già scartato l’ipotesi Fiorentina, forse perchè poco convinti dal progetto tecnico viola.

Rino Gattuso, insomma, lontano dalla panchina della Fiorentina e chissà quanto realmente lontano da quella del Napoli. In città si fa già il nome di Luciano Spalletti, molti danno per fatto l’accordo con il tecnico ex Roma e Inter. Per i viola, invece, il discorso pare farsi più complicato, il discorso tecnico, non riesce a decollare, al primo intoppo tutto crolla ed a fine stagione si rischia seriamente la retrocessione. Occorre decidere e farlo anche in fretta.