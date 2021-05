L’indiscrezione di un noto sito spagnolo circa la possibilità che Ronaldo resti alla Juventus con l’arrivo di Antonio Conte.

Il campionato sta per giungere al termine, la Juventus, in quella che è senz’altro la peggiore annata dei suoi ultimi dieci anni, fatica a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Nulla è ancora deciso, nulla si sa del nome del prossimo tecnico, con Andrea Pirlo quasi sicuramente verso l’esonero. Cristiano Ronaldo, non sembra aver sciolto ancora le sue riserve. E allora dalla Spagna arriva la suggestione di mercato. E se tornasse Conte?

Il sito web spagnolo Don Balon noto per le sue bombe di mercato, lancia la suggestione che potrebbe infiammare le prossime settimane bianconere. Antonio Conte, fresco campione d’Italia con l’Inter in un fantomatico ritorno alla Juventus. Il tutto spiegato, come romantico pretesto per trattenere a Torino Cristiano Ronaldo. Niente male come idea, se non fosse per l’audacia del progetto, che certo, al momento non trova conferme.

Suggestione dalla Spagna: che Juventus sarebbe con Ronaldo e Conte

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte, secondo le voci che arrivano dalla Spagna sarebbe l’indiziato numero uno per riaprire un ciclo alla Juventus, ancora con Cristiano Ronaldo. In una volta sola, insomma, vengono spazzate via le voci circa un possibile ritorno in panchina di un altro ex, Massimiliano Allegri, per provare a ridare una fisionomia alla squadra, apparsa senza identità per tutta la stagione in corso. Qualcosa che evidentemente, alla Juve è tollerato.

Cristiano Ronaldo, secondo sembrerebbe quindi intenzionato a prendere in considerazione l’ipotesi di restare un altro anno alla Juve, ma evidentemente il calciatore cerca certezze, e chi può dare certezze se non il tecnico fresco campione d’Italia con l’Inter, e con un passato glorioso sia da tecnico che come calciatore alla Juventus? Probabilmente nessuno, Antonio Conte potrebbe essere il nome giusto, per quella che, per ora, resta soltanto una suggestione di mercato.