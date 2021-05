Il Napoli crolla nel finale, Cagliari come il Sassuolo, Hysaj come Manolas

Napoli Cagliari è Hysaj che non tiene Nandez ed i cagliaritani che strappano un pareggio al Maradona ai limiti dell’incredibile.

Il Napoli incappa al Diego Armando Maradona in una gara dal finale rocambolesco. Spesso incerto nei minuti finali nelle gare che in un certo senso contano, il Napoli, cosi come a Sassuolo con l’atterramento di Caputo nel recupero da parte di Manolas, ieri si è lasciato beffare da Nandez a recupero inoltrato, del tutto dimenticato da Hysaj. Un pareggio che sa di sconfitta contro un Cagliari domato sin dai primi minuti, poche volte realmente pericoloso.

Gli azzurri sprecano, non chiudono la gara, nonostante un gol, sarebbe stato il 2-0 firmato sempre da Osimhen ma incredibilmente annullato e nemmeno visionato dal Var, ma questa è un’altra storia, di Mazzoleni si è già parlato tanto, farlo ancora avrebbe poco senso. Cosi come a Sassuolo, il Napoli getta via una grande opportunità in chiave Champions. Ora gli azzurri sono quiti, Juve e Milan hanno vinto, l’Atalanta ha pareggiato, ma in città c’è chi vuole la testa di Hysaj.

Il Napoli crolla nel finale contro il Cagliari: tutti puntano il dito su Hysai, forse anche troppo

Il Napoli sciupa in casa contro il Cagliari una ghiotta occasione, in quella che forse era la gara più impegnativa per gli azzurri tra quelle offerte dalle ultime cinque giornate di campionato. Tutti hanno addossato la responsabilità del pareggio di Nandez, di fatto, a ragione. La sua sciagurata “non marcatura” di Hysaj, che di fatto ha lasciato scappare senza nemmeno troppo impegno il calciatore rossoblù. Dure le reazioni sul web, ma non solo.

Tra i tanti commenti ha suscitato grande clamore quello di Pietro Lo Monaco ex dirigente calcistico, che ha dichiarato, intervenendo presso una nota emittente radiofonica, riguardo il risultato finale di Napoli Cagliari, che è inconcepibile quanto fatto da Hysaj, e che lui fosse stato sulla panchina azzurra gli avrebbe mangiato la testa, per nulla tenero, insomma.