Kane, cifra folle per strapparlo al Tottenham: i dettagli

Harry Kane è al centro di una trattativa che fa discutere in Inghilterra: offerta folle per convincere il Tottenham a cedere la punta.

Con 21 reti e 13 assist, Harry Kane è l’attaccante più incisivo in Premier League. Un dato che si scontra con le ambizioni e il cammino di una squadra che rischia di non disputare la Champions League nella prossima stagione. Troppo per la punta nata a Londra, che in questa stagione ha messo lo zampino in quasi il 60% delle reti segnate in campionato dagli Spurs.

Un rendimento da record per il calciatore, che sarà uno dei gioielli delle Europeo, e che proprio in quei giorni potrebbe dare l’addio al club di Levy. Le offerte si moltiplicano e la valutazione, altissima, potrebbe indurre il club a riflettere su una eventuale cessione, per ristrutturare una squadra che sembra a fine ciclo. Le sirene in arrivo da un club dalla Premier potrebbero convincere il calciatore, ma c’è da discutere col Tottenham, che non vorrebbe cedere il gigante inglese ad una diretta concorrente.

Tottenham, Kane piace a tutti: offerta folle da un club inglese

Il Sun svela che ci sarebbe una squadra inglese pronta e mettere sul piatto 90 milioni di sterline per il gioiello degli Spurs. Sarebbe una base per provare a strappare Kane al Tottenham, che spara alto ma pensa all’offerta del Manchester United. Il tabloid inglese rivela infatti che i Glazers vorrebbero ritrovare serenità con una tifoseria che continua a mettere nel mirino i proprietari del club.

La presa di posizione dei sostenitori dei Red Devils è infatti un messaggio chiaro che il discorso Superlega non è stato gradito, e solo un grande colpo di mercato potrebbe ricucire uno strappo profondissimo. Ecco quindi che in una squadra in netta crescita, Kane sarebbe l’innesto giusto per trovare la punta che manca da tanto tempo e tentare l’assalto ad un successo in Premier League. Dall’Inghilterra parlano di una proposta ufficiale che potrebbe arrivare a breve agli Spurs, ma non è ancora chiaro se Levy sia o meno disposto in questa fase a privarsi dell’attaccante. Le cifre però fanno tremare la società londinese, che riflette sulla trattativa pronta ad infuocare l’estate in Inghilterra.