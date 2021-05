Manchester City, occhi in Serie A: due colpi a centrocampo

Pep Guardiola vuole rifare il look al centrocampo del Manchester City: due colpi in mediana dalla Serie A, e uno è un nome tutto nuovo.

Carabao Cup, Premier League, e fra pochi giorni una finale di Champions che può regalare al Manchester City un clamoroso triplete. Guardiola è uno specialista, ed è riuscito in questa stagione a cambiare ancora volto alla squadra. Il tecnico ha dato un’impronta nuova, non più basata sul tiki taka, ma su un calcio geometrico, basato sulla ricerca degli spazi vuoti in campo per sfruttare gli inserimenti. I numeri dei suoi centrocampisti infatti danno il senso di quanto l’allenatore sia stato in grado di sfruttare una idea tattica nuova che porta in gol diversi calciatori.

Ne è un esempio Gundogan, non proprio uno specialista. In Premier ha messo insieme un bottino di 12 gol e 3 assist in 27 gare, e in Champions le 3 reti sono state decisive e fondamentali per arrivare alla finale. Ecco quindi che nonostante l’addio di Aguero, la rivoluzione dovrebbe partire dalla zona nevralgica del campo. É a centrocampo che si concentreranno gli investimenti degli sceicchi, e dalla Spagna rilanciano con forza due nomi caldissimi per il prossimo mercato.

Manchester City, Fabian Ruiz e Locatelli nel mirino: il piano di Guardiola

Nomi e cifre svelate dai tabloid spagnoli. Il Manchester City potrebbe investire molto sul centrocampo, e avrebbe messo nel mirino Fabian Ruiz e Locatelli. Se sul calciatore del Sassuolo c’è da tempo un interesse chiaro, lo spagnolo del Napoli sarebbe un nome che torna prepotentemente di moda. Lo riporta il portale Fichajes, che parla di possibili offerte mirate a rafforzare la linea mediana.

Il Manchester City avrebbe pronti 100 milioni da immettere sul mercato per Fabian Ruiz e un altro centrocampista, e dopo la finale di Champions potrebbe tentare l’affondo. De Laurentiis spara alto, ma sarebbe disposto ad ascoltare le proposte in arrivo. Fichajes racconta di un sondaggio che sarà fatto a breve per capire quale potrebbe essere la portata dell’investimento da affrontare, ma il club vorrebbe accontentare il tecnico per impedire l’assalto delle altre squadre a Guardiola. Il Napoli intanto non trema, non fa sconti e sa vendere al prezzo giusto. Il Manchester City è avvisato, e per l’offerta giusta, Fabian Ruiz potrebbe diventare la pedina per finanziare il mercato futuro in casa partenopea.