Laporta pronto alla svolta, il Barcellona chiuderà il rapporto con Koeman e punta in alto: Xavi, Flick, Pimienta i nomi caldi. Il presidente ha scelto, ma intanto Messi…

É il momento di cambiare in casa Blaugrana. Il feeling fra Koeman e Laporta non si è mai creato, e il presidente del Barcellona ha già comunicato che i quadri tecnici della squadra saranno rivoluzionati. Il posto dell’allenatore è in bilico, e le voci di un addio trovano conferma nella scelta dei sostituti. I tabloid iberici infatti hanno fatto filtrare i nomi dei successori di Koeman, e pare che intanto l’olandese abbia già incassato il benservito.

Nella rosa dei tecnici che hanno spazio sui quotidiani spagnoli però, c’è un nome nuovo in pole. Il suo arrivo potrebbe essere la chiave per convincere Messi a prolungare, e per puntare ad un mercato in linea con le ambizioni blaugrana. I rumors raccontano quindi di scelte già fatte e di un pressing costante di Laporta per bruciare la concorrenza. Che è altissima. Ma la Pulga cosa ne pensa?

Barcellona, Koeman ai saluti: Laporta chiama Hansi Flick

Il nome nuovo per il Barcellona è quello di Hansi Flick. Il tecnico ha conquistato tutti dopo l’incredibile escalation al Bayern Monaco, con il quale ha realizzato il sextuple e non ha conosciuto stop. É il nome più caldo sui tabloid spagnoli, che sussurrano di una chiamata già effettuata da Laporta. Il presidente blaugrana non ha infatti digerito i recenti passi falsi della squadra, e sarebbe pronto ad un mercato da protagonista e ad un cambio in panchina. Il tutto dovrebbe ripartire da due nomi per il Barcellona, che punta Flick e farà di tutto per trattenere Messi. Ma deve cercare una via per far coincidere le due strade.

Hansi flick 🤤🤤🤤 — FC Barcelona El Salvador (@Barca42077193) May 19, 2021

Il presidente ha infatti parlato di “fine di un ciclo”, non lasciando margini o aperture a Koeman. Un discorso che trova spazio sulle testate spagnole che parlano di contatti già avvenuti con Flick ma che il suo nome non vada incontro alle richieste di Messi. Il calciatore infatti è molto legato a Xavi Hernandez ex compagno di squadra che sembrava in corsa per la panchina blaugrana. As.com parla invece di una sola strada per Laporta, che sarebbe disposto a tutto pur di affidare il Barcellona a Flick, e pare inoltre deciso a rinunciare ad una serie di calciatori molto legati alla pulga. Prendere uno dei migliori allenatori in circolazione rischiando di perdere uno dei calciatori più forti di sempre. Un paradosso, un grande bivio. Ma il calcio è fatto anche di questo, e Laporta difficilmente torna sui suoi passi.