Finale Coppa Italia, utenti furiosi contro la Rai: spunta un VIDEO fuorionda

Finale Coppa Italia Rai sotto accusa per il fuorionda. Il video che non è piaciuto ai tifosi e quelle posizioni troppo accondiscendenti.

Tifosi inferociti dopo i fuorionda pubblicati sui social del dopopartita della finale di Coppa Italia di ieri sera tra Atalanta e Juventus. Al centro del dibattito il fallo, eventuale, di Cuadrado su Gosens che ha dato via libera al primo gol juventino. Le posizioni morbide di Tardelli e colleghi non sono certo passate indisturbate. Posizioni che secondo molti sarebbero in qualche modo assoggettate alla troppa vicinanza con il club bianconero.

Il fallo in questione, secondo molti era più che palese ed ha condizionato l’esito della Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La Rai non ci fa certo una gran bella figura in questa fase, considerato che il fuorionda in qualche modo mette in mostra quanto poco si sia onesti in certe fasi anche della telecronaca. Discorso che in questo caso potrebbe infastidire anche gli stessi tifosi juventini.

Finale Coppa Italia, utenti furiosi contro la Rai per il fuorionda: le parole di Tardelli e colleghi fanno discutere

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus non è ancora terminata dunque. Quello che è successo dopo con il fuorionda targato Rai ha messo in rialto ancora di più quello che purtroppo in un modo o nell’altro pensano un po’ tutti. La disparita di trattamento arbitrale e mediatico di alcune squadre rispetto ad altre. Sui social è battaglia alla posizione della Rai da parte di entrambe le parti. Chi si sente colpito e chi invece si sente danneggiato.

Il problema di fondo riguarda la posizione di chi ha insomma due volti, uno ufficiale ed uno ufficioso. Gli juventini in merito al fuorionda Rai si sentono come quasi sempre accade accusati ingiustamente, tutti gli altri sottolineano come quasi sempre accade una certa sudditanza nei confronti di quella maglia. Tardelli che arriva a dire “Non è fallo”, con la risposta del collega circa la “troppa foga”, rappresentano un pezzo immancabile nella collezione di tutti gli amanti della commedia all’italiana. La finale di Coppa Italia, era li, l’hanno vista un po’ tutti, i commenti e le posizioni altrui, lasciano il tempo che trovano.