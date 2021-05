Allegri al Real Madrid. Smentita dalla Spagna. Dove allenerà il tecnico ex Milan e Juventus il prossimo anno?

Se in un primo momento sembrava potersi concretizzarsi il più classico dei ritorni a casa, parliamo ovviamente di Juventus ed Allegri, in linea con gli ultimi ricongiungimenti da figliuol prodigo, vedi Bonucci e Buffon, oggi la situazione appare assai diversa. Si era detto di contatti anche molto avviati tra il tecnico toscano e la dirigenza del Real Madrid, ma nelle corse ore la possibilità è stata ampiamente smentita dalla Spagna, niente sembrava essere vero.

Nelle scorse settimana ampio spazio è stato dato anche alla possibilità di un accordo tra lo stesso Massimiliano Allegri e Aurelio De Laurentiis, da sempre estimatore del tecnico toscano. Napoli che secondo le voci precedenti di calciomercato aveva sondato anche la disponibilità di Luciano Spalletti, che anzi era dato per certo sulla panchina azzurra fino a poche settimane fa. Oggi il discorso sembra essere del tutto cambiato, con le smentite dalla Spagna che aprono nuovi scenari.

Cosa farà Allegri? Dalla Spagna smentita sui contatti con il Real Madrid: Napoli avanza

Quello che sembra certo, in questa fase, è che Rino Gattuso non sarà il tecnico del Napoli per la prossima stagione. Le voci di un interessamento forte del Napoli per Allegri, aggiunte a quelle riguardanti le smentite di contatti tra il tecnico toscano e la società spagnola non fanno che avallare questa dinamica. Gattuso lontano da Napoli, ma non è ancora chiaro dove. Nelle ultime ore si è parlato tanto di un contatto con Lotito per la panchina della Lazio, ma no si sa quanto possa essere credibile questo scenario.

Oggi, le smentite dalla Spagna, di qualsiasi contatto con il Real Madrid per il probabile dopo Zidane, e la figura di Allegri che torna di nuovo fortemente accostata a quella del Napoli. Certo l’ipotesi Madrid avrebbe affascinato e stimolato chiunque, ma evidentemente non è andata proprio cosi come la raccontavano molti giornalisti, anche italiani. Manca poco alla fine del campionato, solo allora, tra qualche giorno insomma, potremmo sapere di più a riguardo.