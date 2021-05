La Lazio tra Mihajlovic e Sarri: Lotito e la tentazione Benitez

Lotito e la Lazio tra Sarri, Mihajlovic e Benitez. I tifosi, intanto chiedono di dimenticare Simone Inzaghi.

L’ambiente Lazio non ha ancora digerito il “tradimento”, secondo il loro punto di vista, di Simone Inzaghi, passato all’Inter dopo aver dato parola di accordo con Lotito, almeno questo secondo il racconto degli ambienti laziali. In ogni caso lo spettacolo deve continuare e lo stesso numero uno laziale ha aperto i casting per selezionare il nuovo tecnico dei biancocelesti. Sarri, Mihajlovic e Benitez le piste più calde. Niente ancora è deciso.

Maurizio Sarri accostato nelle scorse settimane praticamente a mezza Serie A, da Fiorentina al Napoli passando per la Roma, pare abbia incontrato tramite il suo agente la dirigenza laziale. Sinisa Mihajlovic sembra al momento essersi raffreddata come soluzione, mentre intriga l’ipotesi Rafa Benitez, con il tecnico ex Liverpool e Napoli che tornerebbe volentieri in Italia dopo gli anni passati proprio nella città partenopea.

La Lazio tra Mihajlovic e Sarri: Benitez il sogno, Lotito alla resa dei conti

Non c’è tantissimo tempo per riflettere, la nuova stagione ha bisogno di essere pianificata ed organizzata nei minimi dettagli, tra scelte tecniche ed altro. Le altre squadre hanno già quasi tutte confermato o meno il proprio tecnico ed altre hanno ufficializzato quelli nuovi. La Lazio, tra Sarri, Mihajlovic e Benitez è praticamente in panne, aggrappata all’incertezza, con la pista Mazzarri appena accennata nei giorni scorsi. Il dubbio sarà sciolto presto

La Lazio a breve comunicherà il nome del suo nuovo tecnico, i tifosi attendono e vogliono dimenticare al più presto Simone Inzaghi ed il suo atteggiamento, che hanno ritenuto più che sleale. Uno tra Sarri, Mihajlovic e Benitez sarà con molta probabilità il prossimo allenatore dei biancazzurri, o forse nessuno dei tre, consiiderato come vanno a volte certe cose. I tifosi, attendono, non possono fare altro, attendono e sperano di dimenticare presto.