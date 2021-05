Il Milan fa sul serio per De Paul: l’Udinese resta ferma sulle cifre

Milan De Paul ed Udinese al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. I rossoneri pronti a provarci fino all’ultimo.

Rodrigo De Paul è senza dubbio uno dei pezzi più pregiati di quello che sarà il prossimo calciomercato. L’Udinese è consapevole del fatto che le possibilità che il ragazzo lasci il Friuli sono davvero alte, e per questo per il calciatore argentino non è disposta ad accettare offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Le big europee sono avvisate, nessuno sconto da parte del team bianconero per chi volesse acquistare De Paul, in Italia o all’estero. Il Milan è avvisato.

Un tentativo per niente irrilevante è stato fatto da parte dei neo campioni di Spagna dell’Atletico Madrid: 25 milioni di euro più il cartellino di Nehuen Pérez. I friulani non sono ancora convinti della cosa, mentre pare, secondo alcune indiscrezioni che il ragazzo gradisca molto la corte dei madrileni, e che gradirebbe un ritorno in Liga, dove ha militato negli anni precedenti tra le fila del Valencia. In Italia, invece su De Paul c’è forte il Milan.

Il Milan fa sul serio per De Paul: Udinese pronta a nuove interessanti offerte

Il Milan dal canto suo, da sempre molto interessato a De Paul, cosi come l’Inter, che però al momento sembra essere ferma sul mercato, ha già in qualche modo dato disponibilità all’Udinese riguardo la possibilità di impiantare una trattativa seria e concreta. I rossoneri sono pronti ad offrire il cartellino di uno dei giovani prospetti della squadra, ad esempio Hauge, per provare a mediare sul prezzo, considerati effettivamente troppi i 40 milioni di euro richiesti dai bianconeri.

Ad oggi, quindi, il destino di Rodrigo de Paul è affare a tre, tra Udinese, Milan e Atletico Madrid, con il ragazzo, stando alle ultime indiscrezioni, molto affascinato dalla possibilità di tornare in Liga. Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, anche se i primi colpi cominciano a fioccare. De Paul, insomma, dovrà attendere ancora qualche settimana prima di conoscere il proprio futuro. Il Milan intanto, pensa all’offerta irrinunciabile per l’Udinese.