Ancelotti al Real Madrid: tutti i record del tecnico italiano

Carlo Ancelotti sarebbe il primo nella lista del Real Madrid: per lui parlano una serie di record incredibili in giro per l’Europa.

Una nuova vecchia sfida. Concedeteci il giro di parole, perché dopo il ritorno di Allegri alla Juve, anche Carlo Ancelotti potrebbe trovare nuovamente casa Madrid, sponda Real. L’allenatore dell’Everton, secondo i tabloid spagnoli, avrebbe incassato la telefonata di Florentino Perez, che riabbraccerebbe uno dei tecnici più vincenti della storia. Con i blancos e in giro per l’Europa.

Sarebbe il favorito rispetto ad Antonio Conte e Raùl, e potrebbe tornare a guidare un club che gli offrirebbe la possibilità di competere per la Champions. La vera ossessione di Ancelotti, che in Europa ha collezionato successi e record, e che dopo un lungo digiuno, accetterebbe di corsa una sfida ambiziosa al Real Madrid. Proprio in Spagna, la sua grande carriera, iniziata in Italia, si è trasformata in leggenda. A ritmo incessante di successi e di primati strapazzati.

Ancelotti, il Real Madrid pronto al blitz: per il tecnico parlano i record

Carlo Ancelotti non ha bisogno di presentazioni, neanche al Real Madrid, che potrebbe essere l’ennesima sfida per il tecnico italiano. Per lui parlano i record e le onorificenze, alcune incredibili. Florentino Perez vorrebbe infatti riportare in Spagna l’allenatore ad aver vinto più competizioni europee per club. Ben sette, al pari di Alex Ferguson e Giovanni Trapattoni. É l’unico tecnico ad aver vinto il campionato in 4 dei 5 maggiori tornei grazie ai successi in Italia, Inghilterra, Francia e Germania.

Con il Chelsea è stato il primo nella storia della Premier a vincere campionato ed FA Cup e prima che il City lo superasse, riuscì con 103 reti a stabilire il primato di gol in una stagione. Al Real Madrid ottenne invece il record di successi consecutivi nella Liga, ben 22. Non riuscì a vincere il titolo, ma ottenne la decima storica Champions nella storia dei blancos. Al Bayern non fu mai battuto in casa, e vinse la Bundesliga, mentre in Francia fu nominato migliore allenatore della storia del Psg. Un palmares ricco di trofei, e ora forse il compito più difficile. Tornare a Madrid e raccogliere l’eredità di Zidane. Perez lavora ed è pronto al colpaccio.