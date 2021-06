Mercato Napoli strada in salita per Emerson Palmieri: pronta l’alternativa

Emerson Palmieri al Napoli in salita, il mercato da l’alternativa. Due nomi in lizza oltre all’esterno del Chelsea.

Il Napoli punta forte su Emerson Palmieri, il fatto non racchiude in se una grossa novità. La strada verso l’esterno del Chelsea e della Nazionale di Roberto Mancini appare però in salita per gli azzurri, che dovranno vedersela con più di una pretendente interessata alle prestazioni del calciatore. Il mercato, però, come spesso accade ha già proposto le alternative agli azzurri, due profili che interessano molto e che di conseguenza potrebbero rappresentare una valida alternativa a quella che è di fatto la prima scelta di Cristiano Giuntoli.

I nomi nuovi tutti per la fascia sinistra sono Reinildo Mandava del Lille e Fabiano Parisi dell’Empoli. Le trattative per entrambi potrebbero essere molto più agevoli per gli azzurri che, come anticipato, stanno riscontrando non pochi impedimenti per arrivare ad Emerson Palmieri, nome in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico azzurro Luciano Spalletti. Il Napoli è pronto a fare sul serio, e presto metterà a segno i primi colpi di un mercato che si preannuncia lungo e ricco di sorprese.

Mercato Napoli strada in salita per Emerson Palmieri: Giuntoli su Mandava e Parisi

Cristiano Giuntoli è al lavoro per assicurare a Luciano Spalletti una rosa che possa essere quanto più competitiva possibile già a partire dall’inizio del ritiro precampionato. Li, almeno in una prima fase, non ci saranno i partecipanti ai campionati europei ed alla Coppa America. Il Napoli vuole insomma, in ogni modo, accontentare il tecnico toscano. Anche per quel che riguarda l’affare Emerson Palmieri, al momento abbastanza bloccato per gli azzurri.

Emerson Palmieri interesserebbe all’Inter ma non solo. Sul calciatore di proprietà del Chelsea ci sarebbe più di una squadra, pronta a sferrare il colpo decisivo per portarlo via da Londra. Mandava e Parisi rappresentano due alternative all’esterno della Nazionale, due alternative che la società partenopea valuta attentamente e per i quali potrebbe arrivare presto anche un’offerta ufficiale. Il mercato è appena all’inizio.