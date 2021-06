Euro 2020, Griezmann punta Cr7 e…Platini: è caccia al record

Francia-Germania è il match più atteso finora ad Euro 2020: Griezmann punta Cr7 e Platini, ed è pronto a dare la caccia al record di gol.

Il giorno del match più atteso è arrivato. Nel girone di ferro, in cui Portogallo, Francia e Germania cercano il primato a spese dell’Ungheria, nazionale più sfortunata al sorteggio, si sfideranno la squadra tedesca e l’undici di Deschamps. É di sicuro la partita sulla carta dall’esito meno scontato fino ad ora. La difesa imperforabile di Loew contro l’attacco stellare dei galletti, e tanta qualità. Sarà la sfida fra Kroos e Pogba, Kanté e Gungodan, Mbappé e Gnabry. Novanta minuti in cui saranno tanti i calciatori di Bayern Monaco, Psg e Chelsea in campo. E già questo è un messaggio che indica il valore delle formazioni in campo.

Gli obiettivi dei fotografi però saranno puntati su Antoine Griezmann. Non solo perché potrebbe animare il prossimo mercato, ma anche perché è il capocannoniere dell’ultima edizione. E punta a ripetersi ad Euro 2020. Intanto gli mancano 3 reti per raggiungere un incredibile record. Che sembra alla portata dell’attaccante blaugrana.

Griezmann sfida Ronaldo e Platini: è caccia al record di gol

Euro 2020 per Antoine Griezmann potrebbe essere il torneo della conferma, è anche dei record. Il francese è pronto a dare la caccia al primato di Platini, che con 9 reti è il calciatore insieme a Ronaldo ad aver segnato di più agli Europei. Se raggiungere Cr7 diventa un affare complicato dalla voglia del portoghese di aggiornare il proprio score, “Le Roi Michel” è un obiettivo alla portata. Nessun calciatore in attività, in Francia, può infatti raggiungere quota 9.

Griezmann invece è pronto ad affondare il colpo e avrà la prima occasione contro la Germania. E intanto posta sui social le immagini dei suoi gol in nazionale. La sfida è aperta e dare la caccia al record di Platini e Cr7 sarà un modo per provare a vendicare la finale persa nel 2016.