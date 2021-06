Milan Giroud tutto congelato: i rossoneri riflettono, all’Inter intanto….

Milan Giroud, Inter mercato incerto. Le due milanesi bloccate al momento in attesa di comprendere il da farsi.

Giroud piace al Milan e questo non è un mistero. Il calciatore aveva dato, cosi almeno sembrava, parere positivo all’eventuale trattativa, stanco forse degli anni inglesi al Chelsea e consapevole del fatto che una nuova avventura, in questa fase della carriera possa rappresentare per lui la soluzione migliore. La vittoria della Champions League proprio con il Chelsea ha fatto però scattare il rinnovo automatico. All’Inter, invece le cose non sembrano andare per il meglio.

Se Giroud rappresenta al momento il cruccio per l’attacco rossonero, non è da meno l’Inter con alcune situazioni da gestire che lasciano più che perplessa la società nerazzurra. I pezzi pregiati della squadra potrebbero essere venduti. Parliamo di gente come Lukaku, Lautaro Martinez ed anche Perisic. Ovviamente la cosa riguarda anche Hakimi su di cui ci sono gli occhi decisi del Psg. Il Milan, intanto, attende di sbloccare l’affare Giroud.

Milan Giroud tutto congelato: all’Inter si rischia il fuori tutti

Il Milan cosi come anticipato e cosi come risaputo da settimane è sulle tracce di Giroud del Chelsea. Sarebbe lui la punta sulla quale Piole vuole impostare il suo attacco insieme ovviamente ad Ibrahimovic. Giroud al momento non ha ancora chiarito pienamente cosa sarà del proprio futuro. La data ideale per caprie qualcosa in più sarà probabilmente quella della fine dei campionati Europei. Data che interessa anche all’Inter per motivazioni del tutto opposte.

L’Inter teme l’esodo, i nerazzurri per niente rassicurati dalle ultime vicende societarie rischiano di veder partire tutti i pezzi pregiati della propria rosa. La società non sembra aver chiarito quella che è la realtà dei fatti ed i tifosi temono che il prossimo potrebbe non essere un anno al vertice. Il Milan intanto attende il francese Giroud per dire, forse, completato il proprio reparto offensivo. Si attendono rilevanti novità.