Manchester City, Grealish prossimo grande colpo. La cifra è da sogno, 116milioni di euro per una vera e propria stella.

In questi giorni impegnato con la sua nazionale, l’Inghilterra ai campionati Europei di calcio, potrebbe essere domani il primo acquisto del nuovo Manchester City di Pep Guardiola. La cifra è di quelle che mettono i brividi ma per Jack Grealish, centrocampista 25enne dell’Aston Villa e per l’appunto, della nazionale inglese evidentemente il City ha valutato bene prima di muoversi, ed eventualmente chiudere la trattativa.

Il Daily Mail da per fatto l’affare che si concretizzerà dopo la fine degli Europei. La cifra, per molti folle, andrebbe a segnare un nuovo record per la Premier League. Jack Grealish al Manchester City diventerebbe l’acquisto più costoso dopo quello di Paul Pogba nel 2017, pagato ben 105 milioni di euro dal Manchester United. Per Grealish invece, come detto, i milioni di euro messi sul piatto sarebbero ben 116, cifra davvero incredibile.

Il Manchester City cala l’asso, il prezzo è una bomba: Jack Grealish è il prescelto

Sette i gol realizzati in campionato da Grealish con la maglia dell’Aston Villa, 12 gli assist in 27 partite ufficiali. Il prossimo golden boy del calcio inglese potrebbe essere lui, entrando in squadra con calciatori altrettanto strapagati e dai profili altrettanto dorati. Walker, Stones, Stearling, pagati tanto, per rendimenti assolutamente eccezionali. Il Manchester City difficilmente negli ultimi anni sbaglia un acquisto, e qui potrebbe continuare ad avere ragione.

In nazionale dallo scorso anno Grealish andrà ad infoltire ancora di più il centrocampo di Pep Guardiola che in passato aveva tra l’altro più volte dichiarato di voler avere al Manchester City una punta da 50 gol a campionato. Tutti in quel momento hanno pensato all’inglese Kane, ma cosa succederebbe se dovesse arrivare davvero Grealish per 116 milioni? Il City avallerebbe un altro mega acquisto? Staremo a vedere, il mercato è ancora lungo.