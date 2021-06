La Juventus di Alllegri riparte da Dybala: si cerca un accordo

La Juventus che riparte da Massimiliano Allegri dopo l’annata abbastanza negativa appena conclusasi, che ha in ogni caso portato alla conquista della Coppa Italia della Supercoppa italiana e della qualificazione alla prossima Champions League, ha una certezza, Paulo Dybala. Il calciatore per a verità in ombra nelle ultime stagioni è al centro del progetto di Massimiliano Allegri, tornato alla Juventus dopo due stagioni in ghiaccio, se cosi si può dire.

Dybala e la Juventus, nella persona dei suoi dirigenti, dovrebbero incontrarsi a giorni per decidere cosa fare del futuro del calciatore. Allegri lo vorrebbe ancora a Torino e vorrebbe puntare forte su di lui. Il ragazzo non dovrebbe avere problemi a restare ancora in bianconero e riconquistare quello che nelle ultime stagioni si era un po’ perso di lui, probabilmente anche in quanto a personalità e mentalità vincente specialmente davanti alla porta.

La Juventus di Alllegri riparte da Dybala: il sogno bianconero resta Pogba

La Juventus riparte da Allegri e vorrebbe ripartire da Dybala. Nei prossimi giorni, infatti un colloquio con l’entourage del calciatore dovrebbe definitivamente chiarire la questione. Nel frattempo però la Juventus guarda anche altrove, e secondo alcune voci che però non trovano più di tanto conferma nei fatti, sarebbe interessata al profilo del francese Paul Pogba, tra l’altro ex bianconero. Sul calciatore al momento ci sarebbe forte il Psg.

Il Manchester United avrebbe proprosto il rinnovo al calciatore che però attualmente impegnato con la sua nazionale agli Europei vorrebbe concentrarsi sulla competizione per poi decidere il da farsi. L’offerta degli inglesi è di quelle che fanno spavento, 26 milioni di euro all’anno per il calciatore. Il Psg intanto tiene d’occhio la situazione, con la Juventus nettamente tagliata fuori dai giochi. Intanto Allegri attende Dybala, per ripartire, magari da qualche perduta certezza.