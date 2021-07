Il gioiellino inglese e la sua fidanzata Chloe: alla scoperta di Mason Mount

Tra i protagonisti degli Europei con la sua Inghilterra, Mason Mount e Clhoe tra le coppie più ricercate del paese.

Lui è tra i i calciatori inglesi del momento, gioiellino dell’Inghilterra protagonista agli Europei dove è attesa dalla semifinale da giocare contro la Danimarca. Mason Mount è uno dei calciatori del momento, 22 anni stella del Chelsea e della nazionale di sua maestà la Regina Elisabetta. La sua Inghilterra è attesa alla prova Danimarca per centrare la finale del torneo che i giocherà cosi come le semifinale allo Stadio Wembley di Londra.

Mason Mount è fidanzato con la cantante Chloe Wealleans-Watts, artista, componente del gruppo musicale londinese “303”, una delle coppie del momento in Inghilterra, ricercate dai giornali e dalle attenzioni del pubblico. Mason fa parlare di se per le giocate le prestazioni con il suo Chelsea, vincitore dell’ultima Champions League, contro l’altra inglese del Manchester United. In finale degli Europei, Mount potrebbe trovare il suo compagno di squadra Jorginho, che con l’Italia ha avuto la meglio sulla Spagna ai rigori, suo quello decisivo.

Il gioiellino inglese e la sua fidanzata Chloe: Mason Mount punta un altro trofeo

L’Inghilterra di Mount data per favorita dall’inizio del torneo continentale per la qualità di una rosa che è il giusto mix tra giovani promesse in odore di consacrazioni e più navigati professionisti. Il tempo sembra essere maturo per la formazione inglese che in finale potrebbe trovare, qualora superasse la Danimarca in semifinale, l’Italia di Roberto Mancini, altra bella realtà del calcio europeo, rifondata dal tecnico ex Manchester City ed ora in finale degli Europei.

La favola di Mason Mount inizia al Vitesse. Passa, poi, per il Derby County e si consacra al Chelsea, dove il suo profilo di centrocampista moderno. Un po’mezz’ala ed un po’ trequartista gli consegnano da subito la palma di giovane tra i più promettenti del campionato. Poi i colori dell’Inghilterra da difendere ed il sogno Europei che nelle ultime settimane è apparso sempre più a portata di mano, ultimo ostacolo per la finale, la Danimarca. Mason Mount vuole quel trofeo, vuole alzarlo al cielo della sua Londra.