“Messi ritorna al Barcellona”: c’è l’annuncio ufficiale

Messi può ritornare al Barcellona: l’annuncio ufficiale del presidente del club Joan Laporta durante l’intervista al programma “Onze”.

Ha appena giocato una manciata di minuti con il suo nuovo club e già si parla di ritorno. Lionel Messi non ha rinnovato con il Barcellona a causa di nodi finanziari e ostacoli imposti dalla Liga al club blaugrana. La storia tra la Pulga e la società catalana si è “drammaticamente” interrotta. E’ certo che sia stato messo un punto per questa stagione e probabilmente anche per la prossima. Tuttavia, il presidente del Barca lascia ancora qualche spiraglio per il futuro di Leo.

Infatti, l’argentino potrebbe tornare presto e ad annunciarlo ci pensa Joan Laporta, numero uno del Barcellona da qualche mese, dopo aver sostituito Bartomeu e vinto le elezioni presidenziali.

Barcellona, Laporta: “Messi tornerà. Vederlo al PSG è strano e fa male”

Il presidente del Barcellona Joan Laporta è tornato a parlare dell’addio di Leo Messi su Onze, in un’intervista esclusiva: “Non era la fine che avremmo immaginato, per lui mostriamo profonda gratitudine: resterà per sempre un calciatore del Barcellona. Sul ritorno? Non chiudiamo a questa possibilità“. Ma un ritorno in Catalogna potrà essere fattibile soprattutto in ruoli diversi da quelli da calciatore. Infatti, per il momento Messi rimarrà a Parigi al fianco di Neymar. Possibile che voglia chiudere la carriera a Barcellona, se il fisico lo permette. Per una carriera dirigenziale, invece, ci sarà sicuramente spazio per il sei volte Pallone d’Oro.

Inoltre, il patron blaugrana ha esternato le sue emozioni quando ha visto la Pulce esordire al Paris Saint-Germain: “E’ stato molto strano e devo dire che non mi è piaciuto. Ora lui sarà un nostro rivale ed è molto strano tutto ciò“.