Calciopolis
Champions League
Violato il regolamento UEFA: bianconeri a rischio sanzione
I bianconeri avrebbero violato il regolamento dell’UEFA e adesso rischiano una sanzione: ecco cos’è successo Gli imprevisti sono sempre dietro …
La Champions League sta per tornare: per le big è tempo di acquisti
La Champions League si appresta a ripartire e, grazie al mercato, la classifica delle pretendenti potrebbe decisamente cambiare volto. Questa …
Europa League
Spalletti ancora sopra le righe ma stavolta il motivo è valido
Spalletti, dopo la vittoria contro il Leicester, si è reso protagonista di un simpatico siparietto. Nel post partita svelata la …
Europa League e punti da record: che sfida tra le big!
Europa League, punti, partite ed … emozioni alterne. Perché nella seconda coppa europea, i record sono presi da chi è …
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Calciomercato
Affare monumentale tra Juve e Liverpool, colpo da 65 milioni
Juventus e Liverpool pronte a mettere in piedi un affare monumentale: colpo da 65 milioni …
Torna in Serie A ma rifiuta la Juve: sarà un nuovo calciatore del Napoli!
Un clamoroso colpo di scena che riguarda, da vicino, Juventus e Napoli in sede di …