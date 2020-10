Juventus, Dybala: rinnovo in stand by. Cosa blocca l’affare

La Juventus prova a trattare il rinnovo di Dybala. Le parti, però, sono ancora lontane dal trovare un accordo

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus resta uno dei temi più caldi in casa bianconera nelle ultime settimane. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2022, ma sembrerebbe intenzionato a volersi legare almeno per altri 2 anni con il club del presidente Agnelli. L’inizio di stagione non è stato di certo tra i più brillanti della “Joya“, reduce da un infortunio e da una gastroenterite che hanno condizionato in parte le sue prestazioni.

Sceso in campo contro Dinamo Kiev, Verona e Barcellona, l’ex fantasista del Palermo non ha particolarmente brillato, sfiorando il gol solamente contro i gialloblu, colpendo una traversa. Soprattutto nella sfida con Messi si sono visti ancora tutti i limiti fisici di questo avvio.

Dybala valuta il rinnovo con la Juventus: le cifre trattate

Le prestazioni potranno presto ritornare quelle del vero Dybala, ma l’ostacolo principale tra il 26enne e la Juve è un altro: il rinnovo contrattuale. La distanza tra domanda è offerta resta importante. L’agente del calciatore, Jorge Antun, ha infatti lasciato ieri sera Torino senza ottenere passi in avanti nella trattativa.

Dybala vorrebbe arrivare a percepire 15 milioni di euro a stagione, diventando il secondo giocatore bianconero più pagato della rosa dietro a Cristiano Ronaldo. La dirigenza della Vecchia Signora, però, non sembra intenzionata ad investire cifre così importanti dopo le difficoltà economiche generate dal Covid. Secondo le indiscrezioni, il club potrebbe spingersi fino a 10 milioni, bonus inclusi. L’operazione è entrata dunque in una fase di stallo e le parti potrebbero non tornare a trattare prima dell’inizio del 2021, lasciando aperti spiragli che spaventano la tifoseria.

