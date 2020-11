Napoli, Gattuso litiga con i giocatori: un tweet smentisce l’indiscrezione

Gennaro Gattuso avrebbe avuto una pesante discussione con i calciatori del Napoli dopo la partita persa con il Milan. In mattinata, un tweet degli azzurri ha smentito le voci

Ore difficili in casa Napoli dopo la brutta sconfitta in casa contro il Milan nell’ultima giornata di Serie A. Gli azzurri hanno perso uno scontro diretto con una rivale per un piazzamento in Champions e ora si trovano a 6 punti di distanza. Secondo alcuni rumors, apparsi ieri per la prima volta e incrementati nella giornata di oggi, al termine dell’incontro, ci sarebbe stato un durissimo confronto tra Gennaro Gattuso e i suoi calciatori.

L’allenatore dei partenopei non avrebbe affatto gradito l’atteggiamento poco battagliero della squadra e l’ha riportato anche in diretta televisiva, generando malcontento nello spogliatoio, che non sarebbe stato contento di questa ramanzina pubblica. Una lite che avrebbe portato addirittura ad una minaccia da parte di Gattuso, quella delle dimissioni.

Gattuso, minaccia le dimissioni: smentita del Napoli

Per cercare di placare gli animi e allontanare le voci di un clima teso, il Napoli ha deciso di pubblicare un tweet inerente alla vicenda, smentendo qualsiasi indiscrezione. “E’ improvvisamente apparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra Gattuso e i calciatori del Napoli. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento”, si legge sull’account social degli azzurri.

Il club campano dovrà mettersi subito alle spalle la debacle col Milan e i presunti problemi di spogliatoio, cercando di portare a casa 3 punti contro il Rijeka giovedì prossimo in Europa League e domenica contro una Roma in formissima.

