Serie A, le statistiche e le curiosità della 15.a giornata di Serie A. Prima tripletta in campionato per Lautaro in Inter-Crotone

La quindicesima giornata di Serie A, la prima del 2021, si apre con il 6-2 dell’Inter sul Crotone. I nerazzurri hanno sempre segnato nelle cinque sfide contro i calabresi, e hanno raggiunto così le cinque vittorie interne consecutive. Non succedeva dai tempi di Spalletti, nel 2018.

Decisivo Lautaro Martinez, autore della sua prima tripletta in campionato. Contro il Crotone, ha esaltato la completezza del suo repertorio. Ha segnato un gol di destro, uno di sinistro, uno di testa. L’ultimo giocatore dell’Inter a riuscirci in Serie A fu Mauro Icardi nel marzo 2017 contro l’Atalanta.

La squadra di Conte ha segnato tredici delle ultime quindici reti in campionato nei secondi tempi. In questa serie rientra anche il 50mo gol in nerazzurro di Romelu Lukaku in settanta presenze, in tutte le competizioni.

Leggi anche – Serie A, tutti in campo il 3 gennaio: da quando non succedeva

Serie A, numeri 15.a giornata: bocciato Vidal

C’è un solo vero bocciato nel pomeriggio dell’Inter. E’ il cileno Arturo Vidal, l’unico nerazzurro ad aver commesso almeno due falli da rigore in questa stagione considerando tutte le competizioni.

La domenica vintage con tutte le venti squadre in campo, si concluderà con Juventus-udinese alle 20.45. Sarà la prima del 2021 anche per Cristiano Ronaldo, che si è classificato come giocatore con più gol in un singolo anno solare nei cinque maggiori campionati europei per la sesta volta dal 2011 a oggi.