Inter, ancora una buona notizia, De Vrij negativo al tampone Covid

L’Inter dopo il recupero di Handanovic potrà contare anche su De Vrij, che è negativo al Covid. Conte riflette in vista del match con il Bologna.

Buone notizie per Antonio Conte. Dopo il recupero di Samir Handanovic, il portale FcInter1908 ha svelato che anche Stefan De Vrij è risultato negativo al tampone Covid. Si riduce sensibilmente quindi l’emergenza per l’Inter, che contro il Bologna recupera due elementi cardine della propria difesa. Notizie importanti in vista di una gara che sarà sicuramente decisiva per il cammino della squadra proiettata alla vittoria finale.

L’emergenza, dopo il focolaio, è stata gestita bene dal club, che sta smaltendo le scorie di un periodo delicato e avrà anche tempo per organizzare la gara contro Mihajlovic. Nelle prossime ore De Vrij sarà sottoposto alle visite mediche per ricevere l’idoneità a tornare in campo, e poi Antonio Conte deciderà se schierarlo o meno nella prossima partita contro il Bologna.

Inter, De Vrij negativo al Covid: Conte prepara il match con il Bologna

Dopo le buone notizie per Handanovic, Antonio Conte incassa anche il ritorno di De Vrij, negativo al tampone Covid. Di fatto i nerazzurri hanno gestito la situazione grazie al rinvio della gara con il Sassuolo, e approfittando della pausa per le nazionali, sono riusciti a non perdere il vantaggio accumulato. La classifica sorride all’Inter, che ritrova uno Skriniar in forma eccellente dopo le due reti messe a segno con la Slovacchia.

E’ il momento più caldo del campionato e i nerazzurri ci arrivano bene, forti di un vantaggio che può essere gestito con serenità. La Juventus è in affanno ed ha diversi elementi ancora ai box, mentre il Milan attende i rientri dei calciatori in giro per il mondo e ne valuterà le condizioni.

Contro il Bologna potrebbe arrivare quindi un’altra buona occasione per allungare il passo. La trasferta di sabato sera non sarà semplice, ma il Milan avrà un incrocio delicato con la Sampdoria e la Juventus sarà impegnata nel derby con il Torino. Conte medita di cambiare ancora passo e attende l’idoneità di De Vrij per provare a chiudere il capitolo Scudetto il prima possibile.