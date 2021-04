Ombre sul futuro di Mauro Icardi: possibile ritorno in Italia

L’ex numero nove dell’Inter, Mauro Icardi, potrebbe presto fare ritorno in Italia. I piani non sono andati come immaginava.

Mauro Icardi potrebbe presto lasciare il Psg per tornare in Italia. Al momento l’ipotesi appare nemmeno troppo lontana. L’ex numero nove nerazzurro, infatti, considerato il periodo di forma eccezionale di Moise Kean, una vera e propria esplosione per l’ex punta della Juventus, trova sempre meno spazio negli schemi del tecnico parigino Pochettino. Ipotesi Italia, dunque, al momento abbastanza viva, con più squadre interessate a Maurito.

I progetti, immaginabili di Mauro Icardi, erano tutt’altri al suo arrivo a Parigi. Conquistare la piazza, conquistare i sui compagni di squadra e magari conquistare anche qualche trofeo. Ma alla fine, la sua esperienza, seppure non del tutto negativa, si è incrociata con quella di Moise Kean, attaccante italiano ex Juventus, forse mandato via troppo presto da Torino. A questo punto, Icardi deve decidere del suo futuro, e capire, dove potersi davvero rilanciare.

Ombre sul futuro di Mauro Icardi: il Napoli potrebbe rappresentare l’opzione giusta

Mauro Icardi in Italia potrebbe trovare sistemazione in un bel po’di squadre, questo è certo. A cominciare dalla Juventus, che più volte è sembrata essere sul punto di acquistare la punta argentina. Altra destinazione potrebbe essere il Milan, con le voci susseguitesi nei mesi scorsi circa un suo avvistamento in città con relativo acquisto di immobile. Le soluzioni e le possibilità sarebbero davvero tante, il Napoli, ad esempio secondo alcune voci potrebbe essere interessata al calciatore.

A trarre beneficio dal ritorno di Mauro Icardi in Italia potrebbe essere la stessa Inter, che cedendo il calciatore nel nostro paese otterrebbe un bonus di circa 15 milioni di euro. Niente male insomma come opportunità. Trovarsi Maurito contro in campionato, ma consolarsi con un bel gruzzoletto magari da investire sul mercato. Il calcio è anche questo, opportunismo. Il futuro di Icardi no è ancora scritto, per ora.