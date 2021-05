La salvezza passa per Napoli e Parma: Cagliari e Torino sperano

Cagliari e Torino sperano nel passo falso del Benevento a Milano e di battere Napoli e Parma, la lotta per la salvezza si accende.

Tre squadre in una sola posizione di classifica, tre squadre in bilico tra la Serie A e la Serie B, tre squadre che nella prossima giornata di campionato proveranno ad affermare la propria voglia di lottare per la massima serie. Impresa ardua per il Benevento impegnato al Meazza contro il Milan, e per il Cagliari, al Maradona contro il Napoli. Il Torino, invece, ha la possibilità di staccare il gruppo dei 31 punti vincendo a Parma.

Le ultime giornate di questo campionato di Serie A, ci diranno quale delle tre squadre in questione Torino, Benevento e Cagliari, con Spezia e Fiorentina giusto un gradino più su, accompagneranno Parma e Crotone, ormai destinate alla Serie B. Non tutto è ancora deciso, non tutto è ancora perduto. Le prossime giornate offriranno sfide interessanti, capaci di incrociare più obiettivi sullo stesso terreno di gioco, il finale sarà infuocato.

La salvezza passa per Napoli e Parma: Cagliari e Torino sfidano anche il Benevento

Il Benevento, in questo particolare momento, appare come una sorta di new entry per la lotta salvezza. Gli uomini di Pippo Inzaghi, erano infatti rimasti abbastanza lontano dalle ultime posizioni per tutto il corso del campionato, salvo poi crollare nella parte finale del torneo. Cagliari e Torino, in ottimo stato di forma, sono pronte quindi ad approfittare del momento no dei sanniti, e provare a forzare con grandi prestazioni la discesa dei campani verso la Serie B.

Il Cagliari a Napoli non troverà certo una squadra disposta a regalare punti, con gli azzurri che hanno appena conquistato il quarto posto che vorrebbe dire Champions League, oggi a pari punti con Milan e Juventus e con nessuna intenzione di mollare la presa. Molto più semplice per il Torino a Parma, con i granata in gran forma che potrebbero approfittare dell’ormai palese rassegnazione dei ducali. La Serie B, attende ancora verdetti, insomma.