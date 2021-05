Haaland al Borussia Dortmund , o altrove? Il mercato impazza e le voci si susseguono. Il resto è solo ipotesi.

In Germania sono sicuri, anzi, no. Il Borussia Dortmund, anche per tamponare le mire del procuratore del ragazzo Mino Raiola, ha sempre confermato che Haaland non si muoverà di li la prossima stagione. Dalle conferme, alle incertezze, alla possibilità di un trasferimento a Monaco di Baviera tra due anni, alle parole del solito Raiola sulla discordanza di intenti tra calciatore e club, un po’ di tutto, insomma. Oggi, una nuova situazione potrebbe emerge, il Real Madrid guida il gioco.

Si, perchè se è vero che il Borussia Dortmund ha dichiarato il giocatore incedibile, almeno questa stagione, non è tanto certo che di fronte ad un offerta assolutamente eccezionale potrebbe cambiare idea. E’ già successo in passato, proprio da quelle parti, per li, di campioncini nel corso degli anni se ne sono formati parecchi. E allora a questo punto cosa farà Haaland se ad esempio, il Real Madrid che con Perez si è detto, pare, interessato alzasse la posta?

Il Borussia Dortmund trattiene la sua stella, anzi no: dove andrà Haaland?

Negli ultimi mesi, Haaland è stato accostato praticamente a tutti i top club europei, complice anche il tour di Raiola insieme al padre del ragazzo in Inghilterra, a dare informazioni e recepire intenzioni presso i maggiori club della Premier League. La posizione del Borussia Dortmund è rimasta però quella, sempre uguale, il ragazzo non si muove. Chissà cosa è successo poi, e perchè di queste insistenti voci circa un interesse forte da parte del Real Madrid.

Ai media, tra i corridoi che contano del calcio europeo è arrivata anche una cifra, 200 milioni circa, per liberare il calciatore e convincere il Borussia Dortmund a cedere. Il Real Madrid non si è ancora capito però, quanto sia convinta di questa cifra. Ciò che invece sembra essere certo è che in quel caso i tedeschi ci penserebbero su più di una volta. Halland resterà al Borussia Dortmund? Oggi non è ancora chiaro, domani, chissà.