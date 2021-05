Calciomercato Juve, arriva l’ok per il rinnovo di un big: i dettagli

La Juve scioglie le riserve e sta per chiudere con un big: pronto il rinnovo. I dettagli.

Champions o no, la Juve ripartirà dai calciatori di maggiore affidamento e talento. Il club dovrà indubbiamente riflettere su quali saranno gli scossoni derivanti da un quinto posto pesante. Cambierebbero gli scenari di mercato, e di sicuro l’appeal che nell’ultimo decennio ha spinto Ronaldo e De Ligt ad accettare la maglia della Signora. L’obiettivo diventa quindi blindare i calciatori già scelti per il prossimo corso bianconero.

Si ripartirà da uomini che hanno mostrato attaccamento al club e alla maglia, e sicuramente da quegli elementi indispensabili per caratteristiche tecniche. Ecco quindi che Agnelli avrebbe scelto di accelerare per un rinnovo che la Juve chiuderà prestissimo. Si tratterebbe del primo accordo per ripartire dopo una stagione delicata, e sarebbe un tassello importante da regalare al futuro allenatore bianconero.

Leggi anche: Finale Coppa Italia Atalanta-Juve, novità coprifuoco: UFFICIALE

Juve, occhi puntati su Dybala, Cr7 e Cuadrado: arriva il primo rinnovo

La notizia arriva dalla Spagna, ma trova conferme anche in Italia. La Juve ha scelto di ragionare sugli uomini per la prossima stagione, e prima di tuffarsi sui calciatori in scadenza, e sulle pedine individuate dal futuro tecnico, guarda in casa propria. Proprio per questo motivo nei prossimi giorni sarà offerto il rinnovo di contratto a Juan Cuadrado. L’esterno ha mostrato di essere uno dei pochi giocatori in grado di adattarsi a tutte le variazioni tattiche. Ha brillato con Allegri, è stato importante per Sarri, e preziosissimo per Andrea Pirlo.

CUADRADO JUVE, PRONTO IL RINNOVO ALL’UOMO DEI GOL IMPORTANTI — clicca qui

Ha segnato due gol decisivi contro l’Inter, che si sommano agli 11 assist in Serie A. La sua duttilità, e la capacità di essere decisivo, avrebbero spinto la Juve a proporgli un rinnovo che che sarebbe la risposta ad alcune proposte in arrivo dall’estero. Si era fatto avanti l‘Everton per il colombiano, ma molte squadre sembrano interessate a bussare alla porta della Vecchia Signora. Il capitolo però sarebbe praticamente chiuso, e il calciatore potrebbe incassare un prolungamento di 2 anni per diventare un pilastro della rifondazione bianconera.