Napoli, c’è la data per la presentazione del tecnico: manca soltanto il nome

Il nome del nuovo tecnico del Napoli? Nessuno lo conosce. C’è però la data, della presentazione ufficiale.

Il Napoli e i suoi tifosi, attendono con ansia si sapere il nome di quello che sarà il nuovo tecnico azzurro. Nelle scorse ore era rimbalzata, data quasi per certa la notizia di Sergio Conceicao nuovo allenatore del Napoli. L’ex Porto, ex calciatore di Lazio, Parma e Inter era il nome nuovo, quello della rinascita, quello che sarebbe stato presento ufficialmente alla stampa dopo qualche giorno. Poi il contrordine, tutto saltato. Nemmeno si è capito bene perchè.

La stessa testata che nella giornata di ieri aveva dato il grande scoop di mercato (Corriere dello Sport), oggi si inventa una fantomatica lite dovuta a chissà quale frizione tra Conceicao e De Laurentiis, per poi ripiegare dopo qualche ora sul ripensamento dello stesso numero uno azzurro. Il nome del nuovo tecnico napoletano c’era, ma poi è saltato, prima per un motivo, poi per un altro. Scoop, doppio scoop e contro scoop, la firma è praticamente la stessa.

Leggi anche >>> Allegri Napoli, c’è la risposta: Juve e Real Madrid riflettono. Gli scenari

Leggi anche >>> Napoli: decisione ufficiale su Gattuso, parla De Laurentiis

Napoli, c’è la data per la presentazione del tecnico: almeno il giorno dovrebbe essere ufficiale

In pratica per quel che riguarda il nome del prossimo tecnico del Napoli mancherebbe soltanto, per l’appunto, il nome. La data giusta, almeno cosi come trapelato dagli interventi social di molti giornalisti napoletani dovrebbe essere il prossimo giovedi. La sede, un albergo romano. Manca soltanto il nome di quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli al posto dell’ormai ex, Rino Gattuso, uscito malconcio dall’ultima giornata di campionato.

I tifosi attendono, insomma, cosi come gli addetti ai lavori, almeno quelli che non lanciano nomi cosi giusto per. Il Napoli ha bisogno di conoscere, e presto il suo destino, per pianificare la prossima stagione, il prossimo mercato, e tutto quanto ci sarà da chiarire tra calciatori e società anche in sede di rinnovo, in alcuni casi. Il nome del nuovo allenatore, quindi, presto salterà fuori, sperando non torni indietro, come Sergio Conceicao, dopo qualche ora.