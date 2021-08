Pjanic e Icardi: arriva l’annuncio ufficiale della Juve

Ultime ore di mercato: arriva l’annuncio ufficiale della Juve su Pjanic e Icardi. Ecco le mosse di Cherubini.

Ore caldissime in chiave mercato per i club di Serie A, che provano a far quadrare i conti con cessioni last minute e ad approfittare delle occasioni finali. Anche la Juve si muove, decisa a capire quali siano le opportunità per rafforzare una squadra orfana di Cristiano Ronaldo. Gli innesti di Locatelli, Kean e Kaio Jorge hanno dato qualcosa in più al tecnico, ma le partite contro Udinese ed Empoli raccontano una storia diversa.

Sul campo Allegri soffre per riaffermare i suoi concetti dopo due anni, e Cherubini valuta possibilità nell’ultimo giorno di contrattazioni. Da Pjanic a Witsel e Icardi i nomi sono tanti, e i bianconeri hanno fatto la loro scelta con un annuncio che divide.

Juve, tre innesti sul mercato: per Pjanic e Icardi la decisione è fatta

Intanto si lavora quindi all’uscita di Dragusin, mentre Pellegrini sembra destinato a fare da alternativa ad Alex Sandro. Poche offerte, forse nessuna concreta per Ramsey, mentre McKennie è stato tolto ufficialmente da ogni discorso con altri club. Indicazioni che non facilitano il compito di Cherubini e Agnelli, protagonisti di in un summit con Allegri in cui avrebbero preso la decisione definitiva anche sulle possibili trattative per allargare la rosa.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo e Rooney ancora insieme: il Manchester United sogna

Pjanic e Icardi, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbero arrivare alla Juve. Tutto questo nonostante gli annunci del centrocampista, che fra indizi social e contatti con gli ex compagni, ha forzato l’addio al Barcellona per fare ritorno in Serie A. Le condizioni però sono complicate per entrambi, e i bianconeri avrebbero deciso di chiudere con qualche ora d’anticipo la sessione di mercato. A meno che non si configuri qualche movimento alla Ihattaren, che potrebbe alimentare le speranze dei tifosi, assolutamente insoddisfatti dall’inizio e da una rosa che non sembra completa.