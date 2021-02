Torino, è emergenza Covid: c’è un altro calciatore positivo

Il Torino è in emergenza e dopo il nuovo giro di tamponi ha comunicato la positività al Covid di un altro calciatore. Il nome non è stato reso noto ma la situazione contagi si complica.

L’emergenza Covid in casa Torino si complica. Dopo le positività al tampone di 7 calciatori, riscontrare nelle ultime ore, i granata dovranno fare a meno di un altro elemento nella rosa di Nicola. Dopo il giro di tamponi odierni infatti i giocatori positivi diventano 8. La società non ha reso noto il nome, ma la vicenda preoccupa e il rischio è molto alto. Dopo il rinvio del match con il Sassuolo, che si sarebbe dovuto disputare questa sera, anche l’incontro con la Lazio sembra destinato ad essere rimandato.

“Il Torino Football Club – si legge nella nota rilasciata dai granata – comunica che dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento”. La situazione diventa quindi complicata, e già nella giornata di oggi sarà effettuato un nuovo giro di controlli. Intanto non è arrivato l’ok per gli allenamenti, e il Torino dovrà stare ancora fermo per evitare di appesantire l’emergenza contagi. (in aggiornamento)

Torino, l’emergenza continua: un nuovo caso di Covid che rischia di condizionare la stagione

Il Torino è in piena emergenza Covid. La notizia di un nuovo calciatore contagiato fa tremare il club, costretto a fare i conti con una lunga serie di assenze. I giocatori attualmente contagiati sono Bremer, Singo, Belotti, Baselli, Buongiorno, Murru e Linetty, al quale si aggiunge un compagno di squadra. Otto elementi assenti per Nicola, in una squadra che non si sta allenando. L’avvento del tecnico in granata ha portato in dote una lunga serie di partite senza sconfitte e una ritrovata fiducia nel gruppo, che lotta per non retrocedere.

Le assenze però potrebbero pregiudicare il cammino del Torino, adesso in grandissima emergenza. La paura di nuovi contagi è alta, e il precedente del Genoa ha insegnato che non è facile affrontare anche i mesi successivi. C’è il rischio che la squadra sia costretta a rimettersi in forma proprio nel momento più caldo del campionato, e a soli 5 punti di vantaggio dalle zone calde, questa non è certo una buona notizia.

Il Torino anche oggi non potrà allenarsi, e dopo il rinvio della gara con il Sassuolo, sembra già scontato il blocco della partita con la Lazio, in calendario il 3 marzo. Resta da capire quanto i contagi siano diffusi all’interno del gruppo squadra, e in quanto tempo il toro possa uscire dall’emergenza.