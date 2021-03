Benzema, “Ronaldo al Real? Abbiamo fatto tanto insieme”

Karim Benzema ha risposto in conferenza alle domande sull’eventuale passaggio di Ronaldo al Real Madrid. Domani i blancos saranno impegnati contro l’Atalanta.

Karim Benzema sta vivendo un momento magico con i blancos, e in conferenza stampa ha risposto alle domande di mercato, che inevitabilmente insistono su un ritorno di Ronaldo al Real Madrid. L’attaccante, che ha condiviso con Cr7 tanti successi, è senza alcun dubbio stato il partner migliore del portoghese, che vive un momento particolare alla Juventus. Dopo il ko con il Porto la stampa spagnola ha più volte rilanciato l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Ronaldo al Real Madrid, e Benzema ha lanciato messaggi senza però esporsi troppo.

I silenzi valgono forse più di una risposta, ma Benzema non ha del tutto schivato le domande sul mercato, ed ha anche analizzato il match che vedrà le Merengues impegnate a Bergamo con l’Atalanta. “Sono organizzati e giocano un bel calcio – ha dichiarato il francese – e noi abbiamo il compito di far girare palla con continuità per cercare il successo. Sarà un match complicato ma noi dobbiamo andare avanti il più possibile in Champions League”.

I passaggi più interessanti però sono legati al possibile ritorno di Ronaldo al Real Madrid e anche all’eventuale innesto di Haaland. Benzema, che senza Cr7 sta segnando molto di più nelle ultime stagioni, ha provato a schivare i colpi, ma ha comunque risposto lanciando qualche messaggio.

Leggi anche: Real, Benzema segna e Ramos ritorna: Atalanta avvisata

Benzema parla di Haaland e dell’Atalanta ma affronta anche le voci di un ritorno di Ronaldo al Real

Ronaldo al Real Madrid? La domanda è da quasi una settimana presente sulla stampa spagnola e divide anche i tifosi della Juventus e dei Galacticos. Anche Benzema è stato interpellato sul tema, e ha parlato anche di Haaland. Il calciatore del Borussia Dortmund è un chiaro obiettivo di Florentino Perez, che intanto riflette sul Ronaldo 2.0. “Sta segnando molto – ha dichiarato il francese – ma ogni settimana c’è un nuovo nome accostato alla squadra. Se un giorno farà parte di questo gruppo sarà di certo accolto bene da tutti”.

Poi un passaggio sulla sua stagione, forse la migliore da quando indossa la camiseta blanca. “Non so se è il miglior momento della mia carriera – ha confessato Benzema – ma mi piace il calcio di alto livello e mi alleno per essere pronto. Gioco al Real Madrid, la migliore squadra del mondo, e più cresce il valore degli avversari, maggiore deve essere il nostro impegno. Senza Ronaldo al Real Madrid segno di più? Non lo so, perché mi concentro sulla squadra. La mia posizione è diversa, punto l’avversario, ed ho la fortuna di potermi allargare per fare gioco”.

Chiusura con la tanto attesa domanda a Benzema su un ritorno di Ronaldo al Real Madrid. “Sono passati tre anni dal suo addio, non so se sta bene alla Juventus e non sono il presidente, ma insieme abbiamo fatto grandissime cose insieme”. Un messaggio chiaro a Cr7? Benzema ha solo sfiorato il tema, mentre la Juventus smentisce un ritorno che però non è del tutto tramontato.