Jorginho e il probabile ritorno in Serie A: “Napoli e non solo”

Jorginho continua ad essere al centro dei rumors di mercato, e conferma di gradire un ritorno in Serie A: il Napoli sarebbe in pole, ma ci sono altri club interessanti.

E’ il faro del Chelsea, che anche ieri ha aperto le danze con il Porto grazie ad una sua invenzione. Un taglio per Mason Mount che dopo un dribbling ha battuto Marchesin. Jorginho è questo tipo di calciatore. Un metronomo perfetto per tutti i tipi di gioco, e soprattutto un centrocampista in grado di accendersi ed essere decisivo. Lo vogliono in tanti, e Jorginho con forza continua a ribadire il suo legame con il Napoli e l’ammirazione per la Serie A.

Tante, troppe volte ha rimarcato il concetto. Sembra quasi confermare le voci che lo vogliono lontano da Londra, che resta una città magica in cui il calciatore è molto apprezzato. Dopo il match di ieri nel campo neutro in Spagna, il geometra dell’Italia di Mancini ha nuovamente riaperto la pista che lo porterebbe in Italia.

A conferma delle sue parole sono arrivate quelle dell’agente, che per l’ennesima volta non esclude una trattativa in estate. Con tanto di nomi dei club, di cifre, di assist a chi è interessato. Quasi a riaffermare la volontà di fare ritorno in Serie A da parte di Jorginho, e magari al Napoli.

Jorginho pensa al Napoli e alla Serie A: “Il prezzo è deciso, ci sono 4 club”

E allora ecco che si intrecciano nuovamente le strade della Serie A e del Napoli con quella di Jorginho. Il brasiliano Joao Santos, procuratore del centrocampista, ha svelato a Radio Kiss Kiss il futuro del suo assistito. “Jorginho ama Napoli – ha dichiarato -, e vorrebbe tornare in Serie A. Se ci fosse un’apertura da parte dei partenopei la accoglieremo con grande convinzione, ma al momento è del Chelsea, ed ha ancora 2 anni di contratto”.

La trattativa non è semplice, ma le continue indicazioni sul mercato da parte di Jorginho sembrano testimoniare la volontà forte di lasciare il Chelsea. Che intanto però non sembra intenzionato a lasciarsi sfuggire il centrocampista. E spara alto. “A Londra lo valutano 50 milioni – ha svelato Joao Santos – e non sono sicuro che il Napoli di De Laurentis e le altre squadre di Serie A siano disposte ad investire così tanto. Di sicuro però ci sono altri 3 club interessati. Sono convinto infatti che anche Juventus, Milan e Inter si farebbero avanti per averlo”.

Sembra quasi che l’agente di Jorginho provi a lanciare messaggi al Napoli e alla Serie A. Il calciatore sta bene al Chelsea, ma le continue aperture sul mercato racchiudono un secondo fine? Magari la caccia ad un rinnovo, oppure la ferma volontà di tornare a Napoli, che ha lanciato uno dei centrocampisti più forti in giro per l’Europa. Chi lo sa. Intanto però le parole arrivano dirette agli uomini di mercato italiani, che troverebbero terreno fertile con il calciatore del Blues.